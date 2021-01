Avondklok is ingegaan: dit moet je weten

Voor wie gelden er uitzonderingen? En hoe zit het met de eigen verklaring en werkgeversverklaring? Hieronder lees je alles wat je moet weten.

(Foto: Sander Schieving/RTV Noord)

Waarom komt er een avondklok?

Het kabinet maakt zich grote zorgen om de Britse variant van het coronavirus. Tien mensen die besmet zijn met die variant besmetten op dit moment dertien anderen.

Met een avondklok wil het kabinet er voor zorgen dat mensen elkaar 's avonds minder vaak opzoeken, zodat het aantal besmettingen sneller daalt. Daardoor moet voorkomen worden dat ziekenhuizen overvol raken.

Tot wanneer geldt de avondklok?

De avondklok geldt in elk geval tot en met 9 februari. Een week daarvoor, op 2 februari, kijkt het kabinet of het aantal besmettingen snel genoeg is gedaald.

Rutte liet tijdens het debat afgelopen donderdag weten dat de avondklok de eerste maatregel is die wordt ingetrokken als dat verantwoord is. 'Garanderen kan ik dat niet. Als het reproductiegetal ontploft, moeten we daar opnieuw naar kijken', zei Rutte.

De Tweede Kamer besluit uiteindelijk of de avondklok na 9 februari eventueel wordt verlengd.

Hoe wordt de avondklok gehandhaafd?

Politieagenten, boa's (buitengewoon opsporingsambtenaren) en de Koninklijke Marechaussee controleren op straat of mensen zich aan de avondklok houden. Als je tijdens de avondklok buiten bent, kunnen ze je vragen waarom je buiten bent. Je moet dan een Eigen Verklaring en laten zien en als je voor je werk op pad bent ook een werkgeversverklaring.

Als je geen geldige reden hebt, kun je een boete krijgen van 95 euro.

Hoe kom ik aan een Eigen Verklaring en een werkgeversverklaring?

Voor sommige mensen geldt een uitzondering om na 21.00 uur de straat op te gaan. In dat geval moet je een Eigen Verklaring bij je hebben. Die hoef je niet zelf te schrijven, maar kun je vinden op de website van de Rijksoverheid. De werkgeversverklaring krijg je van de werkgever.

Beide verklaringen kun je printen of opslaan op je mobiel/tablet. Op de website van de Rijksoverheid staat een instructie om het formulier digitaal in te vullen en op te slaan.

Waarvoor zijn er uitzonderingen?

Mensen die moeten werken, zoals zorgverleners, taxichauffeurs of maaltijdbezorgers;

De hond uitlaten. Let op: dit mag alleen individueel. Hiervoor hoef je géén Eigen Verklaring te hebben;

Medische hulp aan jezelf of een dier;

Hulp aan anderen, bijvoorbeeld door mantelzorgers;

Uitvaarten;

Zittingen van een rechter, officier van justitie of bezwaar-/beroepscommissie;

Een noodzakelijke reis naar het buitenland of het Caribisch deel van Nederland, bijvoorbeeld vanwege familieomstandigheden;

Gasten van een live avondprogramma. Zij moeten een uitnodiging van het programma laten zien;

Daklozen die geen gebruik willen maken van de opvang;

Bij rampspoed, bijvoorbeeld als er brand is thuis of als er een ongeluk is in de huiselijke sfeer.

Als je uit het buitenland komt, moet je een vervoersbewijs laten zien om te bewijzen dat je vanwege die reis buiten bent, zoals een vlieg- of treinticket.

ZZP'ers moeten naast een Eigen Verklaring een ZZP-verklaring laten zien om gedurende de avondklok buiten te zijn. Die moeten zij zelf invullen

Kan ik mijn (groot)ouder of vriend nog helpen als die hulp nodig heeft 's avonds?

Ja, je mag voor mantelzorg naar buiten. Je hebt hier wel een Eigen Verklaring voor nodig. Deze kun je downloaden op de website van de Rijksoverheid.

Kan ik tijdens de uren van de avondklok nog gebruikmaken van het openbaar vervoer?

Zoals het nu lijkt, zal het openbaar vervoer blijven rijden voor noodzakelijke reizen. Je mag hier alleen gebruik van maken als je onder de uitzonderingen valt.

Mogen examens die 's avonds gepland staan nog wel doorgaan?

Ja, voor studenten geldt een uitzondering. Als je niet op tijd thuis kunt zijn van een examen of tentamen, moet je naast een Eigen Verklaring een verklaring van de onderwijsinstelling meenemen.

Daardoor kunnen scholen ook 's avonds nog examens afnemen, om de toetsen zoveel mogelijk te spreiden.

Wat gebeurt er als ik een jasje van een maaltijdbezorger of een werkgeversverklaring van iemand koop?

Een valse reden om buiten te zijn wordt zwaarder bestraft dan met een boete van 95 euro. Dit wordt valsheid in geschrifte genoemd en dat is een misdrijf. Daarvoor kunnen boetes van duizenden euro's of in het ergste geval gevangenisstraffen worden opgelegd en krijg je een strafblad.

Lees ook:

- Kwetsbare jongeren in isolement door avondklok: ‘Onderschat dit niet’

- Avondklok en beperkt bezoek: welke gevolgen heeft het voor jou?

- Het laatste nieuws over corona in Groningen in ons coronablog