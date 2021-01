Avondklok en beperkt bezoek: welke gevolgen heeft het voor jou?

De meeste aandacht in de media gaat momenteel uit naar de mogelijke invoering van een avondklok. Dat houdt in dat je tussen bepaalde tijden 's nachts niet meer naar buiten mag. Behalve als je daar een geldige reden voor hebt.

Opa en oma niet meer samen op bezoek

De maatregel dat je per dag thuis niet meer dan één bezoeker mag ontvangen en dat je zelf niet vaker dan één keer ergens op bezoek mag, krijgt minder aandacht. Toch heb je daar zelf misschien nog wel meer last van. Denk maar aan opa en oma die niet meer allebei tegelijk op een verjaardag mogen komen. Ga je dan kiezen of blijven ze allebei thuis? Zo zijn er vast meer voorbeelden te bedenken.

Ook positief effect mogelijk

Tegelijk zijn er misschien mensen voor wie een avondklok of de aangescherpte regels voor bezoek juist een uitkomst is. Ook daar horen we graag over. Laat het ons weten via onderstaand formulier. De uitkomsten gebruiken we voor een artikel op deze site. Informatie die je met ons deelt, wordt niet aan derden verstrekt.

