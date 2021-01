Zeldzame papegaaiduiker opgevist uit de Eemshaven

In de Eemshaven is een verzwakte, maar nog levende papegaaiduiker gevonden. De vogel komt hier normaal gesproken niet voor.

De papegaaiduiker is overgebracht naar Faunavisie Wildcare in Westernieland. Volgens Pim Lollinga van Faunavisie is de papegaaiduiker in Nederland een zeldzame dwaalgast 'Ze leven vooral op en bij de Schotse eilanden, IJsland, Spitsbergen, de Noorse kust en er zijn er ook een paar op Helgoland. Vogelaars flippen helemaal als ze er één zien dobberen', zegt Lollinga.

Al 40 spierinkjes opgegeten

Hij vervolgt: 'Het komt één of twee keer per jaar voor dat we een papegaaiduiker vinden, en meestal zijn ze dan dood. Dit exemplaar zwom al vier dagen rond een sleepboot in de Eemshaven. De bemanning heeft toen aan de bel getrokken, wat op zich ook al bijzonder is, want zeelui interesseren zich doorgaans niet zoveel voor vogeltjes.'

De papegaaiduiker wordt inmiddels liefdevol verzorgd door Lollinga en zijn vrouw Mieke: 'Gisteren at hij 40 spierinkjes op, die had ik gelukkig nog in de vriezer liggen.'

Parasieten

Lollinga bestudeerde de uitwerpselen van de papegaaiduiker en vond daarin parasieten die de darmflora verzwakken. 'Mogelijk is de vogel daardoor verzwakt geraakt', zegt hij. 'Het zal niet eenvoudig zijn hem weer op te lappen, maar we gaan het proberen.'

'Smaakt als patrijs'

Overigens wordt de papegaaiduiker in onder meer IJsland en delen van Noorwegen als delicatesse beschouwd. In dat laatste land heeft Lollinga ook wel eens een exemplaar op zijn bord gehad. 'Het smaakt een beetje als patrijs.'