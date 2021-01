Cel en tbs geëist tegen Groninger voor uitbuiten van jonge vrouwen

Volgens de officier van justitie heeft de man zich onder meer schuldig gemaakt aan uitbuiting, witwassen, mishandeling, bedreiging, afpersing en handel in harddrugs.

Onderzoek begint in 2017

Het Openbaar Ministerie (OM) start medio 2017 het onderzoek Melrakki tegen de Groninger. Verschillende vrouwen hebben zich gemeld. Zij zijn door de man gedwongen om in de prostitutie te werken.

In de woning van een van de slachtoffers ontdekt de politie een hennepkwekerij. Uit onderzoek blijkt dat zij hiertoe door de Groninger is gedwongen. Ook moet zij auto's op haar naam laten zetten. Op social media verschijnen berichten van de verdachte, waarbij hij poseert met stapels bankbiljetten of een dure auto. In november 2017 wordt de man aangehouden. Hij is in het bezit van luxegoederen, bankpassen op naam van meerdere vrouwen en RDW-uitdraaien van auto's die op naam van meerdere slachtoffers staan.

Man gaat verder na vrijlating

De man zit een tijdlang vast, maar komt weer op vrije voeten. In maart 2019 heeft de politie hem opnieuw in het vizier. Dan start het onderzoek Taupo. De verdachte wordt in december 2019 opnieuw aangehouden. Sindsdien zit de man vast op verdenking van het terroriseren van meerdere vrouwen waarbij hij geweld niet schuwt. Hij onderhoudt een relatie met hen, isoleert hen en een van de slachtoffers raakt alles kwijt: haar geld, haar baan en sociaal netwerk. Andere slachtoffers leggen vergelijkbare verklaringen af. Een deel van de vrouwen wordt gedwongen tot prostitutie, maar de politie grijpt tijdig in.

Tattoo met zijn naam

Een van de slachtoffers woont een maand bij de verdachte. Hij probeert haar te dwingen om in België te strippen. Zij ontvlucht hem als hij gedetineerd zit. Op haar naam staan meerdere telefoonabonnementen, een eenmanszaak en een bankrekening. Terwijl de man in de cel zit, weet hij meerdere slachtoffers nog te benaderen. Dit geeft aan hoe volhardend de verdachte kan zijn in zijn benadering van slachtoffers. Hij beweegt hen onder meer een tattoo met zijn naam op hun arm te laten zetten. Hij maakt daarbij misbruik van zijn overwicht en misleidt hen, zei de officier.

Een van de vrouwen gaat voor meer dan een ton het schip in. De Groninger heeft een lang strafblad. Hij is in 2014 al eens veroordeeld voor mensenhandel. Volgens een psycholoog en psychiater is bij hem sprake van een antisociale persoonlijkheidsstoornis, narcistische trekken en is hij zwakbegaafd.

Een langdurige behandeling in een gedwongen kader is noodzakelijk om herhaling te voorkomen, vindt het OM. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.