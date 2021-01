Student Hanzehogeschool die fysiek tentamen maakte, test positief

Het tentamen vond maandag plaats in HanzePlaza, aan de Protonstraat in Groningen. Het is niet bekend wanneer de student getest is.

Zeventig mensen in de zaal

De positieve uitslag heeft de student zelf gemeld bij de Hanzehogeschool. Daarop is achterhaald waar de student binnen de hogeschool voor het laatst is geweest. In de tentamenhal van HanzePlaza waren ongeveer zeventig mensen aanwezig, vertelt een woordvoerder van de Hanzehogeschool.

‘Zij hebben allemaal een brief gehad van ons met daarin informatie van de GGD en het advies om de eigen gezondheid in de gaten te houden.’

Niet in aanmerking voor snelteststraat

Het positieve geval staat los van de snelteststraat die de Rijksuniversiteit en de Hanzehogeschool maandag zijn begonnen. ‘Die proef loopt alleen voor studenten die op de Zernikecampus aan een fysiek tentamen deelnemen. Deze student had tentamen in Hanzeplaza en is dus niet door ons getest.’

Lees ook:

- Proef sneltesten studenten: 'Hopelijk op termijn de anderhalve meter loslaten'

- Proef sneltesten studenten begint in Groningen

- Al het coronanieuws in ons liveblog