Meer eenzaamheid in het Noorden dan bij begin coronamaatregelen

Dat blijkt uit een representatief onderzoek van onderzoeksbureau Kien, in opdracht van RTV Noord, RTV Drenthe, RTV Oost en Omrop Fryslân.

Als het gaat om de mentale gezondheid dan is de trend vergelijkbaar met april van dit jaar. Dat in de zomer de teugels losser waren dan in april en nu, blijkt ook uit de onderzoeksresultaten. Vergeleken met september voelen op dit moment meer mensen zich ongelukkiger, eenzamer en verdrietiger. Het percentage mensen dat zich eenzaam voelt, ligt met 68 procent zelfs nog wat hoger dan in april (toen zestig procent).

Thuis

Ook het aantal noorderlingen dat het vervelend vindt om zo veel mogelijk thuis te blijven, zit op een vergelijkbaar niveau als in april, toen we nog maar kort in de coronacrisis zaten. Een kleine meerderheid van 50,2 procent gaf aan niet blij te zijn met het vele thuiszitten. In april was dat 48,1 procent. In september, toen de maatregelen een stuk soepeler waren dan in april en nu, lag dit lager, namelijk op 41,7 procent.

Nog steeds geeft een groot deel van de noorderlingen aan dat de sfeer thuis door de maatregelen niet per se slechter is geworden, maar dit aandeel neemt wel af ten opzichte van september en april. In april ging het om driekwart van de mensen, in september lag dit aandeel zelfs nog iets hoger, maar deze maand is dat gedaald naar ruim twee derde.

Regionaal maatwerk

Een andere opvallende verschuiving zit 'm in de vraag of mensen willen dat de coronamaatregelen regionaal versoepeld zouden moeten worden als in hun regio minder corona-uitbraken zijn dan in andere delen van het land. In september was 37,8 procent het niet met deze stelling eens. Begin dit jaar is dit percentage gestegen naar ruim 54 procent.

Avondklok

51 procent van de inwoners van Noord-Nederland denkt dat een avondklok noodzakelijk is om het coronavirus in te kunnen dammen. Ruim achttien procent van de ondervraagden staat neutraal tegenover een avondklok, en zo'n 28 procent denkt dat een avondklok niet helpt.

Mening over corona

Onderzoeksbureau Kien heeft aan ruim duizend inwoners van Overijssel, Drenthe, Friesland en Groningen gevraagd naar hun mening en ervaringen met corona en de lockdown. Hierbij is gelet op een representatieve verdeling over de vier provincies, leeftijdscategorieën, man/vrouw-verhouding en opleidingsniveau. De onderzoeksverantwoording vind je hier.

