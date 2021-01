FC Groningen roept de achterban wederom op om de club te helpen

Aan het begin van dit seizoen deed de directie van FC Groningen een belofte aan de supporters van de club. Elke seizoenkaarthouder zou gecompenseerd worden als er wedstrijden zonder, of met beperkt publiek afgewerkt zouden worden.

Destijds zei directeur Wouter Gudde: ‘We doen de belofte dat mensen hun geld terugkrijgen op het moment dat er wedstrijden zonder publiek moeten worden gespeeld. Hopelijk haalt dat een beetje de onzekerheid weg.' Met die woorden hoopte de algemeen directeur dat er zo veel mogelijk seizoenkaarten zouden worden verkocht.

Maar één competitiewedstrijd met publiek

Dat lukte. Want er werden, mede door de komst van Arjen Robben, meer dan 12.000 jaarkaarten verkocht. Maar dit seizoen werd er slechts één competitiewedstrijd met publiek afgewerkt in het eigen stadion. Bij die wedstrijd was er maar beperkt publiek welkom. Zo’n 6.000 supporters waren op 13 september getuige van de terugkeer van Arjen Robben in dienst van Groningen.

FC Groningen is nog steeds in staat om iedereen te compenseren zoals beloofd, maar doet dus toch opnieuw een appèl op supporters en sponsoren om daar zoveel mogelijk van af te zien. Mocht iedereen ook daadwerkelijk geld terugvragen dan leidt dat tot een schadepost van zo’n zes miljoen euro voor de Trots van het Noorden.

Met de nieuwe hulpkreet hoopt de club het tekort zo klein mogelijk te houden. ‘Mocht iedereen aanspraak maken op een tegemoetkoming, dan dekken we dat tekort met onze liquiditeit’, legt Gudde uit.

Negen miljoen euro schade

‘We moeten ook rekening houden met de buffer voor volgend seizoen, omdat er nog veel onzeker is. Dan worden de middelen voor de komende jaargang erg beperkt. Mochten supporters en sponsoren nou afzien van een tegemoetkoming, dan kunnen we een beetje gaan investeren. Krijgen we massale steun, dan kunnen we misschien zelfs stappen zetten’, volgens de beleidsbepaler.

De totale schade voor FC Groningen door het coronavirus is circa negen miljoen euro. Daarin zitten de gemiste inkomsten uit losse kaartverkoop en horeca-omzet, maar ook de extra kosten die de club heeft gemaakt in verband met het coronavirus. Alleen voor alle coronatesten was FC Groningen al zo’n ton kwijt.

Wouter Gudde in het stadion van FC Groningen (Foto: Andy Zuidema )

Dankzij overheidssteun, het uitstellen van de stadionhuur, lagere wedstrijdkosten en andere maatregelen wordt dit tekort grotendeels gedekt. Donderdag bracht de club naar buiten dat het sociaal akkoord met de leden van de technische staf, spelersgroep en directie wordt verlengd tot het moment dat er weer met publiek gespeeld kan worden.

Hoop op steun supporters

Desondanks is de verwachting dat FC Groningen voor het seizoen 2020/2021 afstevent op een verlies van 3,75 miljoen euro. Om dat bedrag dus naar beneden te krijgen, hoopt de club wederom op massale steun.

‘Zonder hulp van supporters en sponsors wordt ons eigen vermogen negatief, maar ook onze mogelijkheden worden beperkt’, gaat Gudde verder. ‘We zijn echt op zoek naar een percentage dat mensen kunnen missen, zodat we aan het eind van het seizoen de afrekening kunnen maken. We gaan elke sponsor persoonlijk bezoeken en supporters kunnen via onze website zelf aangeven of, maar ook van hoeveel compensatie ze af willen zien. We gaan straks weer heel veel aandacht aan de seizoenkaartcampagne besteden, want die moet voor komend seizoen heel erg lang zijn en daar gaan we ook echt de provincie voor in.’

Deel supporters geeft al gehoor

Op dit moment heeft de eerste elf procent alweer afgezien van compensatie na een oproep van de supportersvereniging. ‘We willen zó graag iedereen weer in ons stadion ontvangen, samen strijden voor Europees voetbal en dat uiteindelijk vieren op de Grote Markt’, besluit de algemeen directeur van FC Groningen.

