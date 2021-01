Eigenaar café Zuidhorn na boetes: 'Ik was aan het klussen' (update)

Zes mensen zijn woensdagavond beboet in Café 't Kroegje in Zuidhorn, die ondanks de coronamaatregelen toch open was.

Dat meldt de politie in het Westerkwartier op Facebook. Agenten gingen kijken na een tip. 'Uit alles bleek dat de kroeg gewoon open was en dat de gasten zich ook niet hielden aan de geboden 1,5 meter afstand.'

Eigenaar stond achter de bar

Volgens de politie klonk er muziek uit het pand en stond de eigenaar achter de bar. Binnen waren vijf gasten aanwezig. Het zestal is beboet 'omdat ze zich in de horecagelegenheid met meer dan het aantal toegestane personen bevonden'.

De politie heeft een melding gemaakt bij de gemeente Westerkwartier.

'Ik wacht het af'

Eigenaar Wim Kregel van het café ontkent dat zijn horecazaak open was. 'Ik was aan het klussen in het café en de voordeur stond open. Toen kwamen er een paar jongens binnen om te kijken wat ik aan het doen was. Vervolgens kwam de politie en die heeft de namen van alle aanwezigen genoteerd. Ik weet niet of we een bekeuring krijgen en of er verdere maatregelen tegen mij of tegen mijn zaak worden genomen. Ik wacht dat af.’

