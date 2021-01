Pé en Rinus gingen 40 jaar geleden van straat naar platencontract

Peter de Haan, alias Pé Daalemmer, kan het zich nog goed herinneren. ‘Henk Binnendijk van Radio Noord sprak ons aan in de Herestraat en nodigde ons uit.’

In het voorprogramma van Harry Rijnbergen

Frank den Hollander, oftewel Rooie Rinus, weet dat eerste radio-optreden nog precies. ‘We waren echt zenuwachtig, want het was ons radiodebuut. En we stonden in het voorprogramma van Harry Rijnbergen van de Ro-d-Ys.’

‘Ja’, vult Peter de Haan aan, ‘en ik was in de jaren zestig echt fan van de Ro-d-Ys. We waren zo verrast dat we in zijn voorprogramma mochten staan.’

Vijf liedjes in twee sessies uitgezonden

Het optreden van Rooie Rinus en Pé Daalemmer werd niet live uitgezonden op Radio Noord. Peter de Haan pakt zijn oude agenda erbij. ‘Op 22 januari 1981 moesten we ons bij Radio Noord melden voor de opnames. We deden vijf liedjes en die zijn in twee sessies uitgezonden: op 27 januari en op 5 februari.’ The rest is history, zoals ze dan in mooi Gronings zeggen.

De mooiste teksten van Pé en Rinus

Pé en Rinus staan vooral bekend om hun originele teksten. Wat vindt Frank den Hollander de mooiste zin die Peter de Haan ooit heeft geschreven? ‘Die komt uit ‘Raaisfolders’ van De Bende van Baflo Bill’, zegt Rooie Rinus. ‘Moar d'allermooiste tocht dij ik ooit ondernam, was op t fietske van Stad noar Waarffum over Onderdendam. Dat vind ik echt een tekst van Peter.’

De Haan weet op zijn beurt wel de leukste tekst van Den Hollander. ‘Ja, dat stuk uit ‘Framenummer’’, lacht hij. ‘Toen zijn fiets was gejat. 'Wie heeft me toch zo vreselijk op stang gejaagd, nu loop ik mijn hele leven spaak, wie helpt me weer in ‘t zadel, ik voel me zo geremd, als ik er nu maar niet overstuur van raak!'’

Boek over 40 jaar succes

Het 40-jarig succes van Pé en Rinus kan nu vanwege het coronavirus niet gevierd worden. Wel komt binnenkort een boek uit over het duo, geschreven door Herman Sandman.

