Deze dag: het voetbalfeest Ajax-FC Groningen (5-5)

Niet alleen de uitslag, ook de wijze waarop die uiteindelijk tot stand kwam maakten het tot een unieke wedstrijd. Bij Ajax-uit was er zelden iets te halen. En binnen tien minuten stond het al 2-0 voor de Amsterdammers. Maar de Groningers toonden ‘moed, flair, brutaliteit en ook zelfvertrouwen’ en knokten zich terug in de wedstrijd.

‘De zo onfortuinlijk gestarte Walter Waalderbos’ kopte de aansluitingstreffer binnen, Rob McDonald strafte een foute pass van Johan Cruijff af en zo was het na een half uur weer gelijk. Lerby zette Ajax opnieuw op voorsprong. Rust.

'Een ge-wel-di-ge wedstrijd'

Verslaggever Heuvelman was in zijn bescheiden middenklasser naar Diemen gereden met aan boord behalve zijn vrouw ook collega Jan A. van der Veen. In de rust keken ze elkaar al aan: wat een ge-wel-di-ge wedstrijd. Het beste moest toen nog komen. Tien minuten na rust schoot Ron Jans vanaf de punt van het zestienmetergebied met een drop-kick de bal diagonaal in de bovenhoek langs doelman Schrijvers. Fenomenaal doelpunt. Het is weer gelijk.

Op deze dag, 38 jaar later, concludeert Heuvelman dat Jans toch wel de absolute man van de wedstrijd was: ‘ik denk niet dat hij ooit nog een betere wedstrijd heeft gespeeld’. In het wedstrijdverslag worden verder beide Koemannen geprezen, maar ook de jonge vleugelverdediger Ronald Steenge onderscheidde zich: ‘hij bleef het gevaarlijke dribbelaartje Jesper Olsen de baas’.

Door een benutte strafschop staat Ajax inmiddels weer voor. Als Schoenaker in de 81ste minuut de 5-3 binnenkopt, lijkt alles voorbij. Maar Groningen blijft geloven in een beter resultaat, benut ook een penalty en gaat op jacht naar de gelijkmaker. Een vrije trap van Ron Jans wordt twee minuten voor tijd door de uitlopende Cruyff van richting veranderd en de bal vliegt in het doel, 5-5.

Ronald Steenge herinnert zich nu nog ‘het gelukzalig gevoel’, na afloop. Ajax-trainer Aad de Mos typeert FC Groningen in de persconferentie als ‘een topploeg’. Nadat collega Van der Veen zijn ‘balletje mayo’ heeft gehad, rijdt het Gronings trio naar het Zuiderdiep in Stad, want er moet op de zondagavond nog een wedstrijdverslag worden getikt op de redactie van de krant.

De drie K's

Heuvelman komt daarin superlatieven tekort om alle grootse Groningse prestaties te beschrijven. De drie K’s (Koeman, Koeman en Keukens) ‘maakten indruk op het middenveld’. Rechterspits Bud Brocken ‘speelde zijn beste wedstrijd tot nu toe’.

Samenvattend, staat er ‘Perfecte voetbalshow in de Meer’ als kop boven het stuk. Deze dag in de geschiedenis, 23 januari 1983, is een memorabele. Wie er bij was, weet zeker dat het de leukste competitiewedstrijd is die ze ooit hebben gezien. Ajax wordt kampioen dat jaar, FC Groningen finisht als vijfde.