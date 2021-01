Woonzorgcentrum Voor Anker staat ‘onder strenge voorwaarden’ weer bezoek toe

De bezoekersregeling wordt versoepeld omdat sinds vorige week vrijdag geen nieuwe bewoners of medewerkers besmet zijn geraakt met het coronavirus. ‘Dat heeft ons doen besluiten om weer open te gaan’, zegt woordvoerder Peter de Boer van TSN Thuiszorg.

Inmiddels staan alweer tientallen bezoeken gepland Peter de Boer – woordvoerder TSN Thuiszorg

Voor Anker besloot vorige week vrijdag om preventief geen bezoekers meer toe te laten uit angst voor de Britse coronavariant, terwijl er geen sprake was van een corona-uitbraak. In het naastgelegen woonzorgcentrum De Burcht bleek een bewoner besmet te zijn met de mogelijk besmettelijkere mutatie. Alleen bij hoge uitzondering werd bezoek toegelaten.

Voorwaarden

Familieleden en andere naasten kunnen nu via de website van TSN Thuiszorg weer een afspraak plannen voor een bezoek. Spontaan langskomen is niet mogelijk. Bewoners mogen één bezoeker per dag ontvangen, conform de overheidsrichtlijnen. ‘Inmiddels staan alweer tientallen bezoeken gepland’, zegt De Boer. ‘We hebben gisteren alle bewoners via een brief geïnformeerd dat zij weer bezoek mogen ontvangen.’

Het woonzorgcentrum deelt bij binnenkomst medische mondkapjes uit; een eigen mondkapje meenemen is niet toegestaan, zo valt te lezen op de website. Op dit moment is nog één bewoner van Voor Anker besmet met het coronavirus. Die persoon wordt verpleegd in de eigen kamer. De ingerichte corona-afdeling is leeg.

Oosterlengte

Zorggroep Oosterlengte maakte donderdag bekend de bezoekersregeling vanaf maandag te versoepelen. Daar mogen bewoners één vaste bezoeker ontvangen tijdens bezoekuren. Na zeven dagen mag een nieuwe vaste bezoeker worden aangewezen.

