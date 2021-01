Restauratie kerk en torentje 'van Spiek' gestart

Het monumentale bouwwerk ging de afgelopen jaren hard achteruit vanwege achterstallig onderhoud.

Subsidie

Geld voor de werkzaamheden was er niet, totdat de provincie Groningen en het Prins Bernhard Cultuurfonds de portemonnee trokken. Door de subsidieregelingen voor het behoud van monumentale gebouwen is de klus toch mogelijk geworden. Het geld werd ingezameld door Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK), aan wie de kerk in 2014 werd overgedragen door de Protestante Gemeente Spijk-Losdorp.

De kerk staat inmiddels in de steigers (Foto: Stichting Oude Groninger Kerken)

'De conditie van de stenen romp valt wel mee', zei bouwkundige Jur Bekooy van de SOGK eerder over de staat van de toren. 'Maar bovenin is veel hout verwerkt, waardoor het een ranke, elegante toren is. Maar dat maakt hem tegelijk ook kwetsbaar. Er hoeft maar één lekkage te zijn of het hout begint te rotten.'

Scheuren in muren

De Andreaskerk uit 1676 verkeert ook in een niet al te beste staat. Het metselwerk en het buitenpleisterwerk vertonen veel scheuren en is her en der losgelaten. Daarnaast veroorzaken de dakpannen geregeld lekkage.

SOGK vermoedt dat de kleur van de kerk door de jaren heen is veranderd. De stichting roept mensen daarom op om oude foto's van de kerk in te sturen, zodat ze deze kunnen bestuderen. 'Door het onderzoeken van de kleuren van oude verflagen kan er gelukkig nog veel over de oorspronkelijke kleuren gezegd worden; mogelijk zijn de kerk en toren veel kleurrijker geweest dan dat ze er nu bij staan', schrijft de SOGK.

Eind dit jaar klaar

De restauratiewerkzaamheden worden uitgevoerd door aannemersbedrijf Sietsema uit Uithuizen. Dat herstelt ook meteen aardbevingsschade. In het voorjaar worden de steigers rondom de kerk en de toren geplaatst voor het buitenwerk en eind dit jaar moet de restauratie klaar zijn.

