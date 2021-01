Drafsportvereniging heeft een lege kas en start crowdfundingactie

Kees de Bock: 'De kas is leeg en daarom komen we in actie' (Foto: Robert Pastoor/RTV Noord)

De Koninklijke Harddraverij en Renvereniging (KH&RV) vraagt om financiële hulp. Een crowdfundingactie moet er voor zorgen dat geld in het laatje komt. Als dat lukt is het mogelijk om dit jaar de laatste koersen te organiseren.

Vorig jaar werd door de coronapandemie gekoerst zonder publiek en zijn er ook minder koersen gehouden. Daarnaast is er veel geld gestoken in de acties die de vereniging op poten heeft gezet om de drafsport voor Groningen te behouden. De bodem van de kas is daardoor bereikt. Zoals bekend wil de gemeente de drafbaan in het Stadspark sluiten.

Rechtszaak

Het doel is om met het geld van de actie toch nog een volwaardig koersprogramma te organiseren. De gemeente heeft toegezegd dat er tot 1 juni koersen georganiseerd mogen worden. Via een rechtszaak wil de vereniging afdwingen dat de drafbaan langer open blijft voor de drafsport.

We proberen de boel zo lang mogelijk te rekken Kees de Bock, adviseur KH&RV

Niets te bieden aan sponsoren

'We zijn een noodgreep aan het doen. We houden heel erg graag onze eigen broek op, maar de kas is leeg. Als we de koersen voor dit jaar verantwoord neer willen zetten, moeten we deze actie wel houden', zegt Kees de Bock. Hij is adviseur van de KH&RV Groningen. Hij wil niet bij sponsoren aankloppen voor een extra bijdrage. 'Sponsoren hebben het door corona zelf ook lastig. En we kunnen hen ook niets bieden, omdat er bij de eerste koersen van dit jaar naar verwachting geen toeschouwers mogen komen.'

Vrijkaartje

Het is de bedoeling om zes of zeven wedstrijddagen te organiseren tussen april en oktober. Om dat mogelijk te maken is een bedrag van 25.000 euro nodig. De teller stond vrijdagmiddag op ruim zevenhonderd euro. Iedereen die een donatie doet van tenminste vijf euro, krijgt een vrijkaartje voor een zelf te kiezen koersdag in 2021.

Streefbedrag

De Bock verwacht best wel veel steun. 'We zijn vorig jaar een petitie gestart voor behoud van de drafbaan. Vijfduizend mensen hebben die petitie getekend. Als nou al die mensen eens vijf euro betalen, dan hebben we het streefbedrag bij elkaar. Maar het maakt niet uit hoor, wat de gift is. Het gaat om wat het beste past. Dat is voor ons van belang', licht De Bock toe.

De boel rekken

De vereniging laat door de actie zien nog zeer strijdvaardig te zijn. Ze stelt nogmaals dat de drafsport en de stad Groningen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Uiteindelijk moet de rechter oordelen of er nog een verlenging aan zit te komen. 'Juridisch gezien hebben we goede hoop dat we niet hoeven te voldoen aan de ontruimingsverplichting. We proberen de boel zo lang mogelijk te rekken. Bovendien is het niet de verwachting dat de evenementen op de drafbaan massaal van start kunnen gaan door corona. En we blijven erbij dat er naast evenementen prima gekoerst kan worden', stelt De Bock als slot.

