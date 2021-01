Groninger hengsten vanwege corona gepresenteerd op video

De stamboekvereniging Het Groninger Paard organiseert op zaterdag 27 februari de jaarlijkse hengstenkeuring. Vanwege het coronavirus gaat deze keuring anders dan andere jaren.

Hengsten in beeld brengen

Van alle hengsten wordt een video gemaakt, zodat zij in beeld komen bij mensen die een merrie hebben. Van de al goedgekeurde stamboekhengsten worden thuis opnames gemaakt.

Oscar kon blijven dankzij de crisis

Een van de Groninger hengsten is de 11-jarige Oscar van Marjolein van der Burg. Oscar is gefokt door haar ouders. ‘Ik was meteen verliefd’, vertelt ze, ‘maar mijn moeder wilde eigenlijk geen hengsten houden. Het was crisis in 2010 en er werden eigenlijk geen paarden verkocht. Daardoor kon ik hem op 3-jarige leeftijd gaan inrijden en ik rijd hem nog steeds.’

Wat maakt een paard Gronings?

Wat zijn nu precies de kenmerken van het Groninger paard? Van der Burg: ‘Hij staat dicht bij de basis van het paard: ruimere hoeven, zwaarder beenwerk en een ruime romp met veel longinhoud. Daarnaast heeft hij een fantastisch karakter. Ik kan hem meenemen naar evenementen en dan laat hij zich door iedereen knuffelen, terwijl een Shetlander zich dan omdraait’.

Meer dieren nodig voor gezonde populatie

Hoewel de laatste jaren meer gefokt wordt met het Groninger paard is het dus nog steeds een zeldzaam ras. ‘Er zijn nu ongeveer 1200 dieren, maar die zijn niet allemaal geschikt om mee te fokken. Voor een gezonde populatie hebben we echt meer dieren nodig.’

Dressuur en springen, maar ook crossen

Dat zo’n groot paard alleen geschikt is om aangespannen te rijden is een fabeltje, beaamt Van der Burg. ‘Ik rijd nu M2-dressuur met hem en we zijn hem aan het voorbereiden op de Z-dressuur. Maar daarnaast doen we ook aan springen en eventing.’ Oscar hoort het verhaal in alle rust aan, want zoals het een echte Groninger betaamt, is Oscar bovenal nuchter.