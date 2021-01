Pekelder veelpleger achter de tralies voor reeks vernielingen en mishandelingen

Voor mishandelingen, bedreigingen, vernielingen en diefstallen is een 29-jarige man uit Pekela veroordeeld tot een celstraf van vijftien maanden. Hiervan zijn vijf maanden voorwaardelijk.

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste 30 maanden cel, maar de rechter vond een deel van de beschuldigingen niet bewezen.

De man heeft een lang strafblad en staat zo langzamerhand bekend als veelpleger. De man vocht in de periode van juni 2019 en eind maart 2020 ruzies uit in Oude Pekela, Stadskanaal en Winschoten. Hij vernielde daarbij ook een auto van een ander, met wie hij een appeltje te schillen had.

Ik rij met mijn auto het gemeentehuis binnen en pak ze allemaal Veroordeelde Pekelder

Hij knalde in een 'geleende' auto achter op de wagen van de man. Het OM vond dat de Pekelder de auto niet had geleend, maar gestolen. Maar daarvoor was te weinig bewijs.

DNA op een sigaret

De 29-jarige vernielde in Winschoten de huisraad van iemand met wie hij in onmin leefde. De bewoner was op dat moment niet thuis. DNA-materiaal op een achtergebleven sigarettenpeuk verraadde het nachtelijke bezoek van de Pekelder. Ook bedreigde de man bij zijn aanhouding ambtenaren van de gemeente Pekela door te roepen: 'Ik rij met mijn auto het gemeentehuis binnen en pak ze allemaal.'

De man had nog een voorwaardelijke celstraf van 120 dagen open staan. Die is omgezet naar een taakstraf van 240 uur. Ook moet hij zich laten behandelen door onder meer de verslavingszorg en naar een instelling voor begeleid wonen.

