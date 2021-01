Buijs: ‘Ik vind dit één van de leukste wedstrijden’

Afgelopen week keerde verdediger Mike te Wierik terug op het trainingsveld bij FC Groningen. De ervaren centrale verdediger is na een half jaar avontuur bij het Engelse Derby County terug op het oude nest. Tegen de Arnhemmers lijkt het erop dat hij direct in de basis gaat beginnen. ‘Dat zou zomaar kunnen’, zegt Buijs erover. ‘Ik weet wat we aan Mike hebben en hoe hij is. Hij heeft een paar trainingen meegedaan. Het is iemand die van zichzelf ook een bepaalde fitheid heeft, ondanks dat hij niet veel gespeeld heeft in Engeland.’

Buijs geeft nog niet te veel prijs

De oefenmeester heeft tegen Vitesse, op Arjen Robben na, de beschikking over een volledig fitte spelersgroep. Alessio da Cruz, Patrick Joosten, Azor Matusiwa en Mike te Wierik kunnen volgens Buijs misschien nog geen hele wedstrijd spelen. ‘Het ligt aan de wedstrijd, maar op voorhand denk ik van niet.’ Daniël van Kaam keert terug in het basiselftal, nadat hij vorige week op de bank begon tegen FC Twente. Hoe het elftal van FC Groningen er verder uitziet, wil Buijs nog niet zeggen. ‘Ik wil nog niet te veel prijsgeven over onze plannen.’

'Vitesse is een lastig team om tegen te spelen'

De tegenstander kent tot nu toe een uitstekend seizoen. De Arnhemmers staan op de tweede plaats in de eredivisie. ‘Het is een heel lastig team om tegen te spelen. Er zijn wel meer ploegen die de afgelopen jaren 5-3-2 hebben gespeeld, maar het ligt vooral aan de spelers die ze hebben. Daar spelen Biechedly Bazoer en Oussama Tannane natuurlijk een heel grote rol in’, vertelt Buijs. ‘Vooral Bazoer, want het ene moment staat hij achterin, dan weer op het middenveld en soms weer voorin. Er wordt van je als team verwacht dat je je in een wedstrijd kan aanpassen aan Vitesse. Dat wordt gewoon gevraagd. Als je dat niet kan, loop je een grote kans dat het heel lastig wordt. Ze zullen gedurende de wedstrijd waarschijnlijk drie systemen spelen. Dat is dan lastig te bestrijden.’

'Wij kunnen ook variëren'

Voor de technische staf, maar ook voor de spelersgroep is er daarom een grote rol weggelegd bij het analyseren van de tegenstander tijdens de wedstrijd. ‘Thuis zijn we overgeschakeld op 4-4-2 om hun weer een goed antwoord te geven. Daar zullen wij een rol in spelen, maar je hoopt dat de jongens dat zelf ook gaan herkennen. Bij ons kan Matusiwa bijvoorbeeld achterin of op het middenveld spelen. Wij kunnen dus ook variëren. Ook voor ons als team is het interessant om te zien hoe we er voor staan. Vitesse thuis heeft het prima gedaan. Ik vind dit misschien wel één van de leukste wedstrijden, omdat er veel van ons gevraagd wordt.’

Wedstrijd tegen Emmen is verplaatst

FC Groningen maakte vandaag tevens bekend dat de competitiewedstrijd tegen FC Emmen een dag verplaatst is. In plaats van vrijdag 12 maart, wordt de wedstrijd nu een dag later gespeeld op zaterdag. Dat heeft te maken met de beslissing in de derde periode van de Keuken Kampioen Divisie. ESPN wil daar graag alle live kanalen voor gebruiken.