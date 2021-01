Inspectie tevreden over teststraat voor Groningse studenten: 'Goed over nagedacht'

Sinds de teststraat maandag open ging, werden 95 studenten getest op corona. 'Over dat aantal zijn we tevreden', zegt RUG-woordvoerder Riepko Buikema.

Hoeveel studenten positief bleken, kan de universiteit uit oogpunt van privacy niet zeggen. 'Daarvoor is de geteste groep te klein. Die informatie zou dan tot een persoon te herleiden kunnen zijn.'

Geen test, toch een negatieve uitslag

Helemaal vlekkeloos verliep de landelijke primeur van deze teststraat voor studenten niet. Twee studenten kregen per mail een negatieve testuitslag door, terwijl ze nog niet getest waren. Volgens Buikema lag dat aan de manier waarop het afsprakensysteem werkte.

'Als je zelf een afspraak wijzigde, bleef de oude afspraak nog in het systeem staan. Wanneer er op het oorspronkelijke moment van de afspraak niemand kwam, genereerde dat onterecht een negatieve uitslag. Dat is voor zover bekend twee keer gebeurd.'

Als tijdelijke oplossing is de mogelijkheid tot het wijzigen van een afspraak uitgeschakeld.

Inspectie: 'Goed nagedacht over teststraat'

Een belangrijk moment voor de onderwijsinstellingen was een bezoek van de Inspectie Jeugd en Gezin. Die instantie controleert of de kwaliteit van de teststraat en het personeel op peil is. De RUG en Hanze slagen daarvoor, meldt de inspectie.

'We hebben geen bijzonderheden geconstateerd tijdens deze inspectie. Er was goed nagedacht over het bewaken van de kwaliteit en veiligheid op de locatie. We hebben enkele kleine punten ter verbetering meegegeven en hebben er vertrouwen in dat die opgepakt worden.'

Eén van de verbeterpunten is volgens Buikema het vermelden van een klachtenregeling in de uitnodigingsbrief. 'Dan weten studenten waar ze terecht kunnen als ze ergens tegenaan lopen.'

Een kijkje in de Groningse snelteststraat (Foto: ANP)

Meer studenten per dag testen

De Groningse teststraat is bewust met een kleine groep studenten begonnen. Nu de eerste week erop zit, willen de RUG en Hanze volgende week 'iets meer' studenten per dag uitnodigen. Dat gebeurt door de doorlooptijd te verkorten. 'We rekenen nu uit voorzorg tien minuten per test, maar dat brengen we terug naar acht.

Ondanks die uitbreiding verwacht Buikema niet dat alle uitgenodigde studenten zich laten testen. 'Voor sommigen is dat in de praktijk gewoon onhandig. Als je buiten Groningen woont, moet je eerst hierheen voor een test en daarna nog eens voor je tentamen.'

Geteste studenten krijgen binnen drie uur de uitslag. In de praktijk is die er vaak al binnen een half uur, zegt Buikema. De testuitslag is vervolgens 24 uur geldig.

Met de proef wil het ministerie van VWS bekijken of meer fysiek onderwijs mogelijk is.

