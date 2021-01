Coronasteun voor starters: 'Het was slikken, accepteren en doorkachelen'

Opnieuw trekt het kabinet de beurs voor ondernemers. Het demissionaire kabinet haalt nog eens 7,6 miljard euro uit de diepe zakken voor crisishulp. Speciaal voor starters komt er een regeling die hen helpt de vaste lasten te dekken.

Bij elkaar is nu ruim 61 miljard euro uitgetrokken om bedrijven door de crisis te slepen. In het nieuwe pakket wordt onder meer de NOW-loonsubsidie verhoogd en de vergoeding voor vaste lasten (TVL) verruimd.

De regering heeft daarnaast gehoor gegeven aan de kritiek dat het startende bedrijven in de steek liet, terwijl terwijl bestaande bedrijven wel werden geholpen. Beginnende zelfstandigen grepen naast vrijwel alle steunmaatregelen omdat ze geen omzetverlies over eerdere periodes konden aantonen.

Uitkering in mei

Starters die in de eerste zes maanden van 2020 een bedrijf begonnen kunnen nu wel gebruik maken van de regeling, die lijkt op de TVL.

Ze moeten kunnen aantonen dat ze ten opzichte van het derde kwartaal van afgelopen jaar in andere kwartalen fors minder omzet draaiden. Per kwartaal is er tussen 55 en 70 miljoen euro voor beschikbaar. Daarnaast komt er een regeling voor een corona-overbruggingsregeling van maximaal 35 duizend euro.

Waarschijnlijk keert het loket voor de startersfaciliteit in mei de eerste bedragen uit. Is dat niet te laat, vragen ondernemers zich af. NoordZaken sprak met twee starters die midden in de crisis hun nek uitstaken en met iets nieuws begonnen.

Het was slikken, accepteren en doorkachelen Ondernemer Nick Nijboer

Het regende donderdag berichten op de telefoon van Nick Nijboer. Allerlei vrienden en kennissen die hem er op wezen dat er ook voor hem een reddingsboei komt: ‘Hé Nick, steun voor starters’.

Mooi die aangekondigde hulp, maar Nijboer moet het eerst allemaal nog wel even zien. ‘De berichten waren er eerder, ik wil niet te vroeg juichen.’

Achtbaanrit

Voor horeca-youngster Nick Nijboer en compagnon Jan Bas van Aalderen, ervaren rot in het Groninger café- en restaurantwezen was 2020 net een achtbaanrit. Na een lange voorbereiding konden ze dit jaar los met het Pomphuis, hun café annex restaurant en buitenterras aan de Kleine der A, een toplocatie hartje stad.

Een kleine vier ton hadden ze geïnvesteerd in de verbouwing van het monumentale pand tot horecagelegenheid.

Elk staken ze zich voor twee ton in de schulden. In juni mocht hun terras open, in augustus het café en in oktober volgde het restaurant op de eerste verdieping. ‘Twaalf dagen hebben we ervan genoten, tot de tweede lockdown.’

Buffers aanspreken

Kosten voor huur en personeel liepen door dus er zat weinig anders op dan de buffers aan te spreken. ‘Ik zit al lang in het vak en heb nog wat liggen’, zegt Van Aalderen. ‘Maar Nick staat er anders voor.’

Voor hen was er geen enkele steunmaatregel waar ze een beroep op konden doen, niet zakelijk, niet privé. Wat was Nijboer er eerst kwaad over; wel steun voor anderen maar niet voor hem en zijn compagnon als starters.

‘Dat was een bittere pil’, vertelt Nijboer. ‘Maar het was slikken, accepteren en doorkachelen. We zijn positieve jongens en zijn van alles gaan verzinnen: afhaal, een viergangenmenu om thuis af te maken. Ik had ook helemaal geen zin om in dat sneue gevoel te blijven hangen.’

Alles erdoor gejaagd

Nick heeft inmiddels ‘alles erdoor gejaagd’. En nog steeds gaat er ondanks de inkomsten uit afhaal et cetera meer uit dan er binnenkomt. De aangekondigde steun komt derhalve als geroepen.

Al is het nog een paar maanden onzeker, hij heeft goede hoop dat de nieuwe starterssteun de pijn zal verzachten. Wanneer het derde kwartaal als maatstaf geldt, dan zijn alle andere kwartalen slechter en dus zou er ook subsidie voor Het Pomphuis moeten zijn, redeneert Nijboer.

En anders maar niet, vindt hij ook. ‘Mochten we het mislopen, ik wil me er niet weer in vastbijten. Voor mij wordt het er niet meer anders van. Wij zijn ervan overtuigd dat we overleven. Wij geloven echt in deze plek.’

Albert van Agthoven in zijn fietsenzaak (Foto: Loek Mulder/RTV Noord)

‘Juiste regelingen hadden pijn kunnen verzachten’

Heel de tijd had Albert van Agthoven het gevoel in de kou te staan. ‘Waarom was er wel geld beschikbaar voor bedrijven die er al waren en komt hulp voor starters zo laat?’, vraagt hij zich af.

Kort na de eerste lockdown opende Albert van Agthoven in april de deuren van zijn fietsenzaak aan de Meeuwerderweg in Groningen. Dat was financieel een ongelukkig moment.

De huur en de aanschaf van de startvoorraad moest worden voldaan, maar er kwam nauwelijks wat binnen, ook al omdat leveranciers door de geëxplodeerde vraag amper fietsen konden leveren.

Extra zuur

Dat laatste maakte het extra zuur want de klanten stonden bij Fietscentrum Groningen in de rij voor - vooral - een elektrisch rijwiel. ‘De vraag naar fietsen was verdrievoudigd, maar ik heb het hele hoogseizoen niks kunnen verkopen’, blikt Van Agthoven met spijt terug.

Noodgedwongen moest hij ook de uren waarvoor hij zijn beide medewerkers had aangenomen terugschroeven.

Eenmalig ontving hij vierduizend euro aan crisishulp om vaste lasten te betalen. Hartstikke mooi natuurlijk, vindt Van Agthoven, maar het geld verdampte in een oogwenk en de financiële druk nam met de week toe.

Geen cijfers

Voor steun kwam Van Agthoven echter niet in aanmerking. De TOZO (Tijdelijke Overbruggingsmaatregel Zelfstandig Ondernemers) ging aan zijn neus voorbij omdat zijn vriendin een inkomen heeft.

Ook andere crisissteun (TVL en loonsubsidie) was er voor hem niet. Want als starter kon Van Agthoven niet de vereiste cijfers over eerdere maanden overleggen om te bepalen hoeveel omzet hij was verloren. ‘De juiste regelingen hadden de pijn kunnen verzachten’, zegt de rijwielhandelaar.

Mooi vooruitzicht

Twee keer deed Van Agthoven bij de gemeente een aanvraag voor steun. Hij maakte de hele papierwinkel in orde, maar het was tegen beter weten in. ‘Ik wist eigenlijk al dat ik geen kans maakte.’

Ook nu is hij terughoudend met zijn hoop op een financiële bijdrage: ‘Het is een mooi vooruitzicht, maar ik vraag me af wat het me gaat opleveren.’

Hij houdt zijn hart vast voor veel startende collega-ondernemers. ‘Het duurt nog maanden voordat ze hulp krijgen. Ik ben bang dat veel van hen dat niet meer redden’, zegt hij.

Van Agthoven heeft goede hoop dat hij met zijn zaak er bovenop komt, maar het zal tijd vergen. ‘De winkel heeft potentie en ik heb met de verhuurder een regeling kunnen treffen. Maar inhalen van alle schade zal zwaar worden. Ik begin met een drie nul achterstand.'