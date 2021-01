Herepoort schroefde werk Ring Zuid terug wegens liquiditeitsproblemen

Eerder communiceerde woordvoerder Bert Kramer van Herepoort dat de aannemerscombinatie geen bank is en miljoenen aan onderaannemers heeft voorgeschoten. ‘Maar er is absoluut geen sprake van dat we failliet gaan’, zei Kramer destijds.

Wel degelijk financiële problemen

Van de Beek geeft aan dat Herepoort weldegelijk financiële problemen had. ‘Herepoort overwoog het werk te temporiseren van wege liquiditeitsproblemen’, schetst Van de Beek de situatie in november vorig jaar. ‘Dat is toen eerst gemeld maar niet gebeurd, maar uiteindelijk een week later is het wél gebeurd. Net als de gedeputeerde waren wij daar ook door verrast.’

Daarnaast maakte Van de Beek bekend dat de provincie in de onderhandelingen met Herepoort een deel van de risico’s voor een bedrag van 40 miljoen heeft afgekocht. Dat is een onderdeel van de vaststellingsovereenkomst. Herepoort krijgt dit bedrag mee, maar moet wel een aantal risico’s zélf gaan managen en is daarvoor nu zelf financieel verantwoordelijk.

Risico volledig voor Herepoort

Herepoort-woordvoerder Bert Kramer gaf eerder deze week aan dat Herepoort een deel van de risico’s van het project op zich neemt. Het gaat onder meer om risico’s die vallen onder omgevingsmanagement. Bewoners die voorheen schade claimden aan hun woning als gevolg van werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg, kregen betaald uit een alliantiefonds waar zowel Aanpak Ring Zuid als Herepoort een aandeel in stortten. Vanaf nu is dat risico volledig voor Herepoort.

Schade als gevolg van corona

Een van de voornaamste financiële risico’s die wél bij de provincie blijft liggen is de schade als gevolg van de coronacrisis. ‘Corona brengt problemen met zich mee’, zegt Van de Beek daarover. ‘Er zijn aanvullende maatregelen genomen door de aannemer, er zijn extra keten gemaakt zodat het personeel op 1,5 meter kan schaften.’ Ook is er een mobiele unit voor de Duitse werknemers van Max Bögl en Züblin, zodat die wekelijks op corona getest kunnen worden.

Wanneer door corona de grenzen dichtgaan en dit financiële consequenties heeft, blijft dit voor rekening van Aanpak Ring Zuid. In Aanpak Ring Zuid is de provincie eindverantwoordelijk voor de tekorten.

