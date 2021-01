Eerste Groningse huisarts gevaccineerd: ‘Wij hebben hiernaar uitgekeken’

Zij is blij met haar vaccinatie: ‘Het bezoeken van covid-patiënten zonder dat je bent gevaccineerd voelde toch altijd een beetje als Russische roulette.’

Beetje gespannen

Met lichte spanning zit Addink zaterdagochtend in de wachtkamer. Met haar zo’n tien andere huisartsen. Zaterdag, komende maandag en dinsdag worden zij en hun collega-huisartsen in de provincie Groningen en de kop van Drenthe geprikt.

‘Ik heb er niet wakker van gelegen, maar ik heb er zeker naar uit gekeken. Het was een tijdje onduidelijk. Eerst zouden wij wel in de spoedgroep meegenomen worden, toen weer niet. Maar een aantal collega’s heeft met succes op de barricade gestaan.’

Heel belangrijk

Maandenlang heeft Addink te maken gehad met mensen die het coronavirus onder de leden hebben. Daar zaten ook huisbezoeken bij. ‘Wij hebben steeds meer covid-patiënten in de thuissituatie bezocht. Dat doen wij uiteraard beschermd. Dus in pak met masker en handschoenen. Maar dan nog blijft het spannend. Heb ik het wel of niet meegenomen? Met name voor andere patiënten die je daarna bezoekt. Je wilt niet degene zijn die kwetsbare mensen besmet.’

Toch gaat er in de praktijk niet veel veranderen voor Addink en haar collega’s. ‘Maar gevoelsmatig verandert een heleboel. Eigenlijk blijft na elk coronabezoek in je achterhoofd zitten: Had ik mijn kleding goed aan? Was ik goed beschermd? Ik denk dat dat gevoel wel een stuk minder gaat worden.’

Volgende prik

Wanneer Addink haar tweede prik krijgt is nog even de vraag. ‘Maar ik heb er alle vertrouwen in dat dat weer net zo goed wordt geregeld als vandaag. En ik denk dat de spanning de volgende keer ietsje minder is. Het was trouwens geen spanning uit angst, meer een gevoel van: wij hebben er allemaal naar uitgekeken, dus het is blijdschap.’

