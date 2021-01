Column: Het nieuwe jaar van de thuiswerker (4)

Maandag:

Gisteren werden Lolo en ik wakker in een witte wereld! Dat is voor het eerst sinds we elkaar kennen. We gingen haastig ontbijten om daarna een sneeuwwandeling te maken, want dat mág van Natuurmonumenten, maar toen we op het punt stonden om naar buiten te gaan, was de sneeuw al weggedooid. Dat was ’m dan, de winter van ’21.

Het was maar goed dat we thuisbleven, want om halfelf stond ineens HSP Sven voor de deur, die met Lolo werkwoorden wilde vervoegen. Hij loopt blijkbaar met zijn ziel onder de arm. Lolo heeft een beetje met hem te doen en heeft hem maar binnengelaten en warme glutenvrije chocolademelk gegeven en daarna ’t kofschip aan hem uitgelegd. Hij was hier niet weg te branden!

Vanochtend hadden wij van Wijze Mannen ons weekberaad. Ik presenteerde met algemene instemming mijn ondernemersadviezen in coronatijd: spijker je kennis bij (voorbereiding op de toekomst), doe iets leuks (acceptatie van het hier en nu), ga op Marktplaats (blijf de ondernemer in je koesteren), neem een krantenwijk (back to the roots) en zorg dat je sneller muteert dan het virus (slaat nergens op, maar het klinkt lekker). Volgens Sjoerd is dit een goed fundament voor een webinar die we kunnen aanbieden, dus daar ga ik nu lekker mee aan de slag. Dat is nog eens wat anders dan koude sales.

Intussen is de avondklok een stapje dichterbij gekomen.

Dinsdag:

Sven stond hier vanochtend vroeg voor de deur, dit keer om staartdelingen uitgelegd te krijgen. Ik heb hem weggestuurd, want Lolo was met lage rugpijn in bed blijven liggen. Zij zit al in haar zevende maand! Hij reageerde nogal gekwetst, dus ik heb beloofd dat hij morgen terug mocht komen.

Met de Wijze Mannen nog even heen en weer geklankbord over de vaccinatiecampagne. De zorgmedewerkers zijn nou voor een groot deel ingeënt en nu komen de huisartsen ineens aan de beurt en de negentig-plussers. Volgens Sjoerd omdat de oma van Hugo de Jonge boven de negentig is. Eigenlijk vinden we dat Wijze Mannen als eerste gevaccineerd moeten worden, maar dat houden we maar voor ons. ‘Sapiens tacet’, zei Sjoerd, maar dat is natuurlijk geen bruikbaar motto.

We gaan dan de provincie maar adviseren over die 78 miljoen tekort op de Zuidelijke Ring. Dat leidt tot het schrappen van verdubbeling N33 en de Wunderline naar Duitsland, maar het is zo’n klein bedrag op al die miljarden extra steun voor ondernemers, dat er vast wel ergens een coronapotje is waar je zo’n Wunderline uit kunt betalen. Ons advies is wel om die krankzinnige naam te schrappen.

Intussen is de avondklok een stapje dichterbij gekomen.

Woensdag:

De avondklok is weer een stapje dichterbij gekomen. Het kabinet brengt het nieuws als lepeltjes wonderolie (Wunderoil) geleidelijk bij de burgers in. Er wordt alweer gewag gemaakt van Sperrzeit (Sjoerd spreekt hier van argumentum ad Hitlerem) en de eerste protestliedjes tegen een verbod om in het stikdonker in de druilregen op straat rond te scharrelen duiken al op. Veel ingrijpender lijkt me dat je nog maar één persoon op bezoek mag krijgen. Dat betekent dat Lolo en ik nergens meer welkom zijn, maar dat HSP Sven hier nog altijd werkwoorden mag komen vervoegen. Dat deed hij dan ook vanmiddag, na zijn thuisonderwijs. Lolo heeft veel te veel geduld met hem, maar dat zullen de moederhormonen zijn. Ik heb voor ons allebei een opvoedboek besteld, om ons voor te bereiden op de komst van Vojtech.

Sjoerd zei al bij voorbaat genoeg te hebben van ‘Do ist der Bahnhof’-helden die later gaan opscheppen dat ze tijdens de avondklok gewoon nog op straat liepen. Ron Jeremy vertelde dat een vriend van zijn opa tijdens Sperrzeit nog was neergeschoten omdat hij zich te laat op straat bevond. Terecht, vonden we alledrie: Dan vraag je er toch ook om? Wij van Wijze Mannen vinden dat mensen hun ommetje voortaan maar om acht uur moeten maken, tijdens het Journaal en daarna op tijd naar bed.

Later:

Godzijdank, Trump is eindelijk weg. Lolo vond dat het voelde als het heengaan van Sauron, want ze heeft net In de ban van de ring helemaal uitgelezen. Amerika is toe aan een grijze muis als president. Bij de speech van Biden viel ik alvast lekker in slaap.

Donderdag:

Vanochtend besloten we als eigenaren van Wijze Mannen om allemaal salaris in te leveren om het goede voorbeeld te geven. Ron tipte gelijk even de directie van de FC dat dit wel eens een hype zou kunnen worden en verdomd, een uurtje later bracht iedereen bij die club een loonoffer. Dat zouden meer managers moeten doen.

We hadden het ook nog over de nieuwe mutanten. Jaap ‘Mondkapje’ van Dissel vreest dat de huidige vaccins niet opgewassen zijn tegen Zuid-Afrikaanse en Zuid-Amerikaanse mutanten. Als hij het zegt, zal het dus wel meevallen, maar wij nemen nu vast als standpunt in dat de mensen die al ingeënt zijn bij een eventueel nieuw vaccin gewoon achteraan moeten aansluiten.

De avondklok komt weer een stapje dichterbij, want daar gaat de Tweede Kamer straks over debatteren. Sven heeft zich vandaag gelukkig niet gemeld.

Later:

De avondklok is weer een stapje dichterbij gekomen want de Kamer heeft er nou ook mee ingestemd. Alleen is de ingangstijd na ampel beraad uitgekomen op negen uur ’s avonds. Dat halve uur maakt natuurlijk alle verschil en bovendien heeft het kabinet tenminste nog duimschroeven in handen die het eventueel verder kan aandraaien. Bij slecht nationaal gedrag wordt de Sperrzeit dan voor straf alsnog halfnegen.

Vrijdag:

Vanochtend kreeg ik een opgewekt appje van mijn wiskundeneefje Jasper, die blijkbaar nog leeft in dat studentenhuis van hem. Hij was in verband met tentamens deze week twee keer door de nieuwe studententeststraat geweest. Twee keer negatief, maar wel gezakt voor beide tentamens. Een kleinigheidje hou je toch. Met Rossi, ooit mijn, nu zijn rode kater gaat het goed. Het is dankbaar gezelschap in zijn huis, schrijft hij.

‘Rode katers zijn goed tegen de vereenzaming’, bracht ik daarom in bij Wijze Mannen. Toen we online op zoek gingen naar rode katers, bleken ze nergens meer te krijgen, ook niet in het asiel. We maakten even een daartoe strekkend adviesje voor de brodeloze nertsenfokkers. We draaien als een tierelier!

Omdat die eenzaamheid ook spanningen in relaties teweeg brengt raadt een psychologe op de regionale omroep aan om ‘leuke dingen te doen met elkaar’. Precies wat wij van Wijze Mannen al dachten. Vanavond met zijn allen naar buiten bijvoorbeeld: dan kunnen we elkaar gauw nog even besmetten.