Pieterzijl pleit tegen gaswinning bij Raad van State

Onder meer de provincie, de gemeente Westerkwartier en de actiegroep Geen Fracking in Pieterzijl willen voorkomen dat de NAM het laatste gas uit het veld gaat halen.

Scheuren

Om het veld leeg te pompen, wil de NAM de omstreden frackingmethode inzetten. Daarbij worden onder hoge druk chemicaliën en water in de diepe ondergrond gespoten. Door scheuren die daardoor in het gesteente ontstaan, komt het gas vrij. Pieterzijl en omgeving vrezen onder meer de vervuiling van grondwater, bodemdaling en het ontstaan van aardbevingen.

Het verzet tegen de gaswinning komt niet alleen uit Pieterzijl zelf. Ook inwoners van Grijpskerk, Niezijl, Kommerzijl, Visvliet, Warfstermolen en Burum hebben zich bij het protest aangesloten.

In het voorjaar van 2018 werd er in Pieterzijl gedemonstreerd tegen het fracken (Foto: RTV Noord)

Advocaat

Geen Fracking in Pieterzijl laat zich tijdens de zitting bijstaan door advocaat Jewan de Goede, maar het had weinig gescheeld of de actiegroep had zelf het woord moeten voeren in Den Haag. Het geld om de advocaat voor zijn diensten te kunnen blijven betalen was niet toereikend en daarom werd onlangs een crowdfundingsactie gestart. Binnen tien dagen was de benodigde drieduizend euro binnen. De donaties kwamen uit het hele land.

'Je ziet echt dat we een groot netwerk hebben inmiddels', zegt Sandra Jacobs van de actiegroep. 'En we hielden de actie rond kerst en oud en nieuw, dat heeft wellicht ook wel geholpen.'

Vol energie

Jacobs gaat de zitting van maandag 'vol energie en met positiviteit' in. 'Als je kijkt naar de onderzoeken en meerdere partijen al hebben aangegeven dat het gevaarlijk is, dan zou je zeggen dat we het fracken van tafel moeten krijgen. Aan de andere kant: het blijft de overheid en in het verleden zagen we ook al wel zaken die toch de andere kant opvielen.'

