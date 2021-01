Warming-up: Vitesse - FC Groningen

De wedstrijd van zaterdagavond is een clash tussen de nummer twee en nummer zes van de eredivisie. Op papier een topwedstrijd. De Arnhemmers draaien, net als FC Groningen, uitstekend in de eredivisie. Het verschil in punten is slechts zeven punten op dit moment.

Uitblinkers bij Vitesse zijn dit seizoen Oussama Tannane en Riechedly Bazoer. Eerder dit seizoen werd het in Groningen 1-1, mede dankzij een prachtig doelpunt van Patrick Joosten. Zaterdag is hoogstwaarschijnlijk bankzitter.

De vorm: FC Groningen

Na de wedstrijd van vorige week hadden de spelers en staf van FC Groningen toch wat gemengde gevoelens. Natuurlijk was het knap om een punt te pakken na een 2-0 achterstand, maar de meesten hadden toch het gevoel dat er nog wat meer in het vat had gezeten. Doordat de ploeg van Danny Buijs toch nog terugkwam van die achterstand heeft FC Groningen na de competitieonderbreking nog steeds niet verloren. Tegen FC Utrecht werd gelijkgespeeld, tegen Willem II werden in de blessuretijd de drie punten gepakt.

De vorm: Vitesse

De Arnhemmers verloren na de winterstop ook nog geen wedstrijd. Ze speelden zelfs één keer meer dan FC Groningen, want afgelopen dinsdag trad de ploeg van Thomas Letsch nog tegen ADO Den Haag aan voor de beker. Vitesse won die wedstrijd met 2-1. Tijdens de eerdere ontmoeting dit seizoen moest Vitesse het stellen zonder Bazoer en dat scheelde voor FC Groningen een slok op een borrel. Zaterdagavond beschikken de Arnhemmers over een volledig fitte selectie. Thomas Bruns, twee seizoen geleden nog een half jaar huurling bij FC Groningen, staat waarschijnlijk in de basis.

Waar moeten we op letten?

FC Groningen is de laatste weken defensief een stuk kwetsbaarder dan daarvoor het geval was. De ploeg staat qua tegengoals nog altijd bij de topploegen in de eredivisie, maar feit is dat er meer goals worden weggegeven. Buijs verwacht dat zijn verdedigers, maar ook de middenvelders, slimmer gaan spelen. Niet te veel met de bal dribbelen als er ook direct een pass verstuurd kan worden bijvoorbeeld.

Het gaat de trainer dan vooral om het herkennen van de situatie. De sliding van Ko Itakura in de laatste minuut tegen Willem II leverde de Japanner een gele kaart op, maar Buijs stond te juichen. Itakura kon de tegenstander niet meer tegenhouden en een overtreding was nog de enige mogelijkheid. ‘Hij herkende de situatie en liet een winnaarsmentaliteit zien’, zei Buijs daar later over.

FC Groningen heeft voor dat herkennen zaterdag in ieder geval een extra pion in de verdediging staan. Want Mike te Wierik, de verloren zoon, maakt hoogstwaarschijnlijk zijn rentree in het elftal. De aanvoerder van vorig jaar dacht dat hij heel graag een avontuur ambieerde in het buitenland, maar kwam er snel achter dat de familie wel heel ver weg was. De weinige speelminuten bij Derby County hielpen ook niet mee.

Historie

Vitesse en FC Groningen speelden 38 keer eerder tegen elkaar in de GelreDome voor een eredivisiewedstrijd. Twintig keer won Vitesse, tien keer werd het gelijk en acht keer won FC Groningen. De eerste wedstrijd van Buijs als trainer werd op twaalf augustus 2018 een deceptie. Zijn ploeg verloor kansloos met 5-1. Vorig jaar haalde Buijs zijn revanche door met 2-1 in Arnhem te winnen.

FC Groningen Live

De wedstrijd is zaterdagavond live te volgen via Radio Noord en de website van RTV Noord. Vitesse – FC Groningen begint om 18.45 uur. De uitzending van FC Groningen Live start om 18.00 uur.

Niiwino Geertsema presenteert, Stefan Bleeker doet verslag vanuit het stadion en Wim Masker is de analist in de studio. De wedstrijd is ook te volgen via een live-verslag op de site en in de app.

Blessures/schorsingen

Arjen Robben is geblesseerd, de rest van de selectie is ft.

Vermoedelijke opstelling:

Padt, Gudmundsson, Van Hintum, Itakura, Te Wierik, Dankerlui, Matusiwa, Daniël van Kaam, El Messaoudi, Da Cruz en Strand Larsen.