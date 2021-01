Steelcare Hoogezand onderuit, 32 man op straat

Het coatingbedrijf Steelcare in Hoogezand is failliet. De onderneming raakte in zwaar weer doordat de belangrijkste klant, de Duitse windmolenbouwer Enercon zich vorig jaar terugtrok en facturen niet meer betaalde. Steelcare heeft zelf het faillissement aangevraagd.

Door het bankroet dat de rechtbank in Groningen afgelopen week uitsprak zijn 32 mensen hun baan kwijt. Een deel van de medewerkers nam in december al afscheid van Steelcare omdat toen al duidelijk was dat het bergafwaarts ging met Steelcare. Een aanzienlijk aandeel van de ontslagen personeelsleden heeft volgens directeur Herman Roose van Steelcare reeds ander werk gevonden.

‘We hebben op bijeenkomsten in december het personeel al laten weten dat we naar een faillissementsaanvraag toewerkten’, zegt Roose. ‘Het was het moeilijkste gedeelte van het hele verhaal. Dat we de mensen moesten teleurstellen met wie we hard hebben gewerkt aan het bedrijf.’

Marktkansen

Steelcare is onderdeel van Steel Tower Europe Group (STEG), dat in 2017 werd opgezet door de ondernemers Roose en zakenpartner Diederik Binnema. De onderneming zag marktkansen in de explosief groeiende markt van bouw van windmolenparken.

Steg ontwikkelde naar een idee van windmolenbouwer Lagerwey stalen bouwpakketten voor windmolenmasten. Met Enercon, een van de grootste windmolenbouwers ter wereld, sloot STEG in 2019 een driejarig contract voor de bouw van jaarlijks tachtig masten van honderd meter hoog. Roose en Binnema investeerden miljoenen in fabrieksruimte, staalbewerkingsmachines en hijs-, hef- en transportfaciliteiten in Hoogezand.

Voor het coaten van de metersgrote stalen mastonderdelen werd Steelcare opgezet, eigenlijk een voortzetting van het Hoogezandster straal- en coatingbedrijf Venko. Ook in de aanpassing en modernisering van Steelcare werden miljoenen gestoken.

Zonder opdrachten

De moeilijkheden ontstonden vorig jaar nadat het in Aurich gevestigde Enercon zelf in zwaar weer terecht kwam en steeds vaker contractuele afnameverplichtingen niet nakwam. ‘Er ontstond steeds meer vertraging’, legt Roose uit. ‘Daardoor leed Steelcare verlies. Tot begin december konden we de uitval nog opvangen met wat extra coatingklussen, maar we zitten nu zonder opdrachten.’

Roose is zwaar teleurgesteld over de manier waarop zijn bedrijf aan de kant is gezet door Enercon. ‘We hopen dat we nog wat kunnen met het contract, maar daar mogen we niet op rekenen.’ Steelcare heeft er een aantal specialisten opgezet om te zien wat er nog te redden valt.

Geen mislukking

De problemen zetten ook de productie bij Steelcares moederbedrijf Steel Tower Europe Group onder druk. Roose zegt de productie te willen verschuiven van windmolenmasten naar ook andere grote stalen onderdelen voor bijvoorbeeld schepen. ‘Dat is een proces dat we al in de planning hadden, die verbreding komt nu een jaar eerder’.

Van mislukking van het oorspronkelijke plan voor de bouw van een groot bedrijf voor modulaire windmolenmasten wil Roose niets weten. ‘De masten zijn door ons doorontwikkeld, de certificering komt op gang en we zien meer toepassingen voor ons mastconcept. Dit wordt voor ons een tussenjaar, waarin we op zoek gaan naar andere mogelijkheden voor onze masten en andere markten voor staalbewerking.’

Gehalveerd

Ondertussen zoekt STEG nog een oplossing voor enkele tientallen masten die onafgewerkt op het terrein liggen. Roose rekent er niet op dat Enercon ze nog gaat gebruiken.

Door faillissement van Steelcare is de Steel Tower Europe Group in omvang ongeveer gehalveerd. Bij het onderdeel Steel Tower Europe werken 12 mensen. Het derde bedrijf van de groep, Staalservice Zuidbroek, heeft 28 man personeel.