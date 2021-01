Kantine in sporthal Zuidhorn wordt vernieuwd en uitgebreid

De kantine die onderdak biedt aan de voetbal-, de volleybal-. de badminton- en de zaalvoetbalclub wordt na de verbouwing geëxploiteerd door de voetbalclub. Bert Broekhuis en Minne Bonnema van de kantinecommissie van vv Zuidhorn begeleiden de renovatie.

Gezamenlijk plan

Bert Broekhuis: ‘De stichting die de kantine beheerde namens de vier sportclubs stopte er afgelopen 1 november mee. Toen hadden we een probleem. Samen met de gemeente Westerkwartier en de andere gebruikers hebben we een oplossing gevonden en het plan gesmeed om als vv Zuidhorn het beheer in eigen hand te nemen.'

'Met de drie andere gebruikers hebben we daar goede afspraken over gemaakt. De voetbalclub is de ‘hoofdgebruiker’ en de andere club leveren hun bijdrage door onder meer bardiensten te draaien. En we hebben een verdeelsleutel gevonden voor de kantineopbrengsten.’

Veertig jaar oude inrichting

De kantine is inmiddels volkomen gestript en leeggehaald. Minne Bonnema van de vv Zuidhorn: ‘De inrichting was bijna veertig jaar oud en gedateerd. Dat kon niet meer. Daarom vernieuwen we alles. Er komt een nieuwe bar, de keuken wordt aangepakt, we maken nieuwe opslagruimtes, er komt een nieuwe vloer in, het invalidentoilet wordt verplaatst en we maken een doorgang naar het eigen honk van de voetbalclub. Die heeft nu nog een eigen ingang aan de zijkant van het gebouw, maar straks moet je door de ingang van de kantine om in de ruimtes van de voetbalclub te komen.

De kantine is helemaal gestript (Foto: Jan Been/RTV Noord)

In een later stadium wordt de glazen pui van de kantine verplaatst waardoor de ruimte een flink stuk groter wordt. Bonnema: ‘We schuiven de muur vijf meter op. Daardoor wordt het terras bij de kantine aangetrokken. Daarmee krijgen we er veel ruimte bij. Het betekent wel dat het terras moet worden verplaatst.’

Ruimte nodig

Extra ruimte in de kantine is broodnodig volgens beide heren. Bonnema: ‘Het dorp Zuidhorn dijt uit en dat merk je aan de ledengroei van de sportverenigingen. De voetbalclub alleen al heeft bijna negenhonderd leden. Dan heb je veel ruimte nodig.’

Omdat de kantine door corona dicht is, kan er ongestoord worden gewerkt. Veel werk wordt verzet door leden van de club, en waar dat nodig is worden professionals ingeschakeld. Het streven is om het eerste deel van de klus begin in april klaar te hebben. Later dit jaar moet dan de uitbouw gaan plaatsvinden.