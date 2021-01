De dag van de avondklok: 'Ik riskeer één keer een boete'

'Geen', 'eerder eten en dan een rondje wandelen' en 'ik kom na 21 uur toch niet meer buiten'. Het zijn enkele reacties op de peiling die RTV Noord hield over over de gevolgen van de avondklok. Toch zorgt de beperking bij sommigen voor uitdagingen.

Zoals voor Mirjam Imminga uit Finsterwolde. Waar veel hondenbezitters blij zijn dat ze dankzij hun viervoeter na negen uur 's avonds nog naar buiten mogen, ligt dat bij Imminga ingewikkelder.

'Wij hebben twee windhonden en die hebben voor de nacht heel veel beweging nodig. Dit zijn uit de kluiten gegroeide honden, die veel beweging nodig hebben. We lopen daarom 's avonds een half uur tot een uur', vertelt ze.

'Het zijn twee sterke heren, dus lopen we met z'n tweeën. Je kunt ze wel houden in je eentje, maar bij het tegenkomen van bijvoorbeeld fietsers en wandelaars is dat moeilijker.'

Wij hopen dat we nog voor 21 uur kunnen lopen Mirjam Imminga - Finsterwole

De grote vraag is wat Imminga zaterdagavond gaat doen. Voordeel van de avondklok is het feit dat de fietsers en wandelaars waar haar honden op reageren als het goed is thuiszitten na klokslag negen uur.

'Of ik moet met twee honden weg of we gaan om de beurt', weegt ze de mogelijkheden af. 'Maar de honden kunnen eigenlijk niet zonder elkaar. Een van de honden hebben we uit een pleeggezin gehaald en die kan niet zonder de ander.'

'Wij hopen dat we nog voor 21.00 uur kunnen lopen. En anders wordt het om de beurt en thuis het gepiep van de achterblijvende hond aanhoren. Het komt vast wel goed.'

Sleutelen in de avonduren

In Groningen hoopt Wouter Gerdes dat de werkverklaring van zijn eigen autobedrijf en het naar huis rijden in zijn bedrijfsauto ervoor zorgen dat hij ook in de avonduren kan werken. 'Dat is een gewoonte geworden. Overdag is het vaak heel erg druk en hectisch, dus ik werk veel 's avonds. Dan heb ik rust. Als je dingen moet repareren, dan kun je dat heerlijk in de avond doen. Dan denk je 'ik ruim de werkplaats even op' of 'ik werk nog wat aan de boekhouding'.'

Een ander gaat fitnessen of golfen, ik ga lekker aan het werk Wouter Gerdes - Groningen

'Vanavond werk ik niet', lacht hij. 'Zaterdagavond is mijn vrije avond en ook op zondag doe ik niks. Deze week kwam het al drie keer voor dat ik tot na negen uur doorwerkte. Veel mensen komen na een werkdag langs met hun auto's, dus ik ben daar flexibel in. Ik krijg wat dat betreft weinig mee van het coronagebeuren. Ik ben veel op mijn bedrijf. Een ander gaat fitnessen of golfen, ik ga lekker aan het werk.'

Avondwandeling

Waar werk Gerdes' activiteit is, gaat Marchien van Doorn vooral haar avondwandeling missen.

'Ik werk doordeweeks overdag en dan vind ik het lekker om 's avonds te gaan wandelen. Dat is zo ongeveer het enige wat je nu nog kunt doen. Dat is dan al gauw een uurtje, maar dat is nu niet haalbaar.'

Dit is de eerste maatregel waarmee ik moeite mee heb Marchien van Doorn - Groningen

De Groningse ziet wel andere mogelijkheden om toch iets te ondernemen in avondkloktijd, maar argumenten dat de maatregel werkt? Die heeft ze naar eigen zeggen nog niet gehoord. 'Ik vraag mij of wat je hebt aan maatregelen waar de helft van de mensen zich maar aan houdt? Wat draagt het bij aan de besmettingen als je in je eentje of met twee mensen uit je huishouden gaat wandelen? Dat was het veiligste wat je kon doen. Dit is de eerste maatregel waarmee ik moeite mee heb.'

Andere maatregelen

'Ik denk echt niet dat het allemaal onzin is. Ik neem corona serieus en hou mij keurig aan de regels. Toch denk dat er andere dingen zijn die je kunt doen, zoals meer thuiswerken. Dat gaat echt nog niet goed genoeg. Daar zijn minimaal zoveel besmettingen als in de huiselijke kring.'

Van Doorn gaat niet bewust de regels overtreden, maar sluit niet uit dat het de komende periode toch een keer na 21.00 uur buiten is. 'Ik heb mijzelf voorgenomen dat ik één keer een boete riskeer. Als ik in mijn buurt, ik zeg niet welke, toch een rondje ga lopen, is de kans dat ik een handhaver tegenkom klein. Alleen als het echt niet anders kan, ga ik een keertje 's avonds wandelen. Ik denk serieus dat ik er niemand kwaad mee doe.'

Maar bovenal beseft ze dat niet mag klagen. 'Mijn eigen ‘problemen’ beschouw ik nog altijd als klein. Ik vind het vooral voor scholieren en studenten verschrikkelijk. Daar zit je dan op je studentenkamertje, dag en nacht.'

