Velema duikt voor tweede keer onder de 35 seconden

Zijn oude toptijd was 34.98. Deze tijd klokte hij ruim een jaar geleden in het Japanse Nagano. Dat was de eerste keer dat hij onder de 35 seconden dook. Hij eindigde op de elfde plaats in het klassement. 'Ik ben erg blij met het persoonlijk record. Het was een goede rit, ik ga morgen kijken of het nog harder kan,' liet Velema vanuit het hotel weten. Hij was kort na zijn rit alweer vertrokken uit Thialf.

De schaatser van het Groningse schaatsteam IKO was daarmee de vierde Nederlander. Dai Dai Ntab won in 34,54 en Hein Otterspeer en Ronald Mulder waren ook sneller dan Velema. Kai Verbij kwam in de laatste rit ten val. Dat overkwam ook Russische wereldrecordhouder Pavel Kulizhnikov.

Zondag komt Velema nog een keer aan de start van de 500 meter.