Afgelopen: FC Groningen verliest nipt van Vitesse

De eindstand is 1-0 voor Vitesse.

90+4' Afgelopen! FC Groningen verliest de uitwedstrijd tegen Vitesse met 1-0. De beslissende treffer kwam op naam van Bazoer. Vitesse wist de tweede goal niet tot scoren waardoor de gasten lang in de wedstrijd bleven. In de slotfase viel de bal niet goed meer voor de bezoekers.

83' Enorme kans voor Bero. Nog net genoeg gehinderd door Schreck zodat de aanvaller van Vitesse via een voetje van Padt naast schiet.

78' Drie wissels bij FC Groningen. Te Wierik, Matusiwa en Dankerlui eruit. Schreck, Lundqvist en Van Hintum komen erin.

75' Padt voorkomt de 2-0 door een schot van Bazoer tegen te houden. Vitesse blijft verzuimen de tweede te maken, Groningen leeft daardoor nog steeds.

73' Gele kaart voor Tannane, nog een dik kwartier te spelen. Komt FC Groningen nog terug of blijft het wedstrijdbeeld en de stand in het voordeel van de thuisploeg?

69' De eerste wissel bij FC Groningen. Tomas Suslov komt in het veld, hij vervangt de vandaag onzichtbare Alessio da Cruz.

67' Schot van Tannane weet Sergio Padt met een goede reactie uit zijn doel te houden.

66' Dubbele wissel bij Vitesse. Bruns en Broja eraf, vervangers zijn Vroegh en Toure.

62' Kans voor FC Groningen. Goede voorzet van de zijkant. El Messaoudi schiet in, Pasveer moet voor het eerst vanavond echt gestrekt.

60' Uur onderweg, Groningen staat nog steeds op een nipte achterstand van 1-0. Vitesse de veel betere ploeg, maar zolang het verschil één blijft kan een counter de gelijkmaker betekenen.

51' Het blijft kansen regenen voor Vitesse. Na een voorzet van Tannane schuift Broja de bal naast. Tevens buitenspel, FC Groningen blijft wankelen.

49' Bijna de 2-0. Matusiwa geeft de bal zomaar weg, Openda kan weg. Legt de bal goed voor op Broja, maar Matusiwa weet zich te herstellen en voorkomt de 2-0.

46' De tweede helft is begonnen. geen wissels aan beide kanten. Dezelfde 22 spelers beginnen aan de tweede 45 minuten.

45+2' Het is rust in het Gelredome. FC Groningen mag blij zijn dat het bij die ene treffer van Bazoer is gebleven. Geen schot op doel gezien van de gasten tot nu toe. Zal anders moeten in de tweede helft om nog ergens aanspraak op te maken vanavond.

44' Geel voor El Messaoudi na een harde charge op Wittek.

36' Weer een enorme kans voor Vitesse. Bazoer schiet keihard in, bal op de lat en stuitert over de doellijn. Bal zit erin, dit zal de VAR ook constateren. Het is 1-0 voor Vitesse. Volkomen terechte voorsprong voor de thuisploeg.

29' Grote kans voor Bero. Hij schiet in, net naast. Buijs heeft Schreck en Joosten aan het warmlopen gestuurd, kan niet tevreden zijn over hoe het nu gaat.

27' De gasten houden zo langzamerhand met kunst- en vliegwerk de openingstreffer van Vitesse tegen. Nu Matusiwa die nog net op tijd ingrijpt.

22' Halverwege de eerste helft nog doelpuntloos in het Gelredome. Vitesse duidelijk de betere ploeg, Groningen in de verdrukking.

17' Weer een bal achter de verdediging van FC Groningen, wederom Broja die de kans verprutst en buitenspel stond. Groningen speelt met vuur achterin.

13' Te Wierik laat zich meteen horen nadat scheidsrechter Kuipers niet voor een overtreding op El Messaoudi floot. Krijgt een standje van de arbiter.

8' Schot in het zijnet van Tannane. Het lijkt wachten op de openingstreffer van Vitesse, Groningen komt er totaal nog niet aan te pas.

5' Spelbeeld is duidelijk: Vitesse is in balbezit en drukt FC Groningen in de verdediging. Gasten nog niet met de bal over de middenlijn geweest.

1' Meteen een grote kans voor Broja namens Vitesse, hij schiet op de paal maar stond tevens buitenspel. Eerste waarschuwing in ieder geval voor de gasten.

(Foto: )

Vijf punten

Ook na de korte winterstop blijft de ploeg van coach Danny Buijs het prima doen. Uit de afgelopen drie wedstrijden werden vijf punten gepakt. Een (gelukkige) overwinning tegen Willem II, gelijke spelen versus FC Utrecht en vorig weekend FC Twente. De Groningers kwamen vorige week zondag met 0-2 achter, maar doelpunten van El Messaoudi en Strand Larsen zorgden alsnog voor een puntendeling. FC Groningen handhaaft zich daarmee in de subtop met 31 punten uit zeventien duels. Het gat met nummer vijf AZ is slechts drie punten.

Verrassing

Dé verrassing van de eredivisie tot nu toe is ongetwijfeld Vitesse. Onder leiding van de nieuwe Duitse trainer Thomas Letsch leggen de Arnhemmers een uitstekend parcours af resulterend in de tweede plaats met 38 punten. Met sterkhouders Bazoer en Tannane hebben de Arnhemmers twee topspelers die de ploeg steeds bij de hand nemen. De heenwedstrijd tussen deze beide ploegen eindigde in 1-1. Joosten zette de FC op voorsprong, Openda maakte gelijk.

Livestream

Blijft FC Groningen in het goede spoor en nemen ze de overwinning mee uit Arnhem of blijft Vitesse in de titelrace en blijven de punten in het Gelredome? Volg de nabeschouwing via bovenstaande livestream.