Live: FC Groningen in openingsfase onder druk gezet door Vitesse

De tussenstand is op dit moment 0-0.

1' FC Groningen begint met Mike te Wierik in de basis, hij staat centraal achterin samen met Itakura. Voorin Da Cruz, Strand Larsen en El Hankouri.

1' Meteen een grote kans voor Broja namens Vitesse, hij schiet op de paal maar stond tevens buitenspel. Eerste waarschuwing in ieder geval voor de gasten.

5' Spelbeeld is duidelijk: Vitesse is in balbezit en drukt FC Groningen in de verdediging. Gasten nog niet met de bal over de middenlijn geweest.

8' Schot in het zijnet van Tannane. Het lijkt wachten op de openingstreffer van Vitesse, Groningen komt er totaal nog niet aan te pas.

Ook na de korte winterstop blijft de ploeg van coach Danny Buijs het prima doen. Uit de afgelopen drie wedstrijden werden vijf punten gepakt. Een (gelukkige) overwinning tegen Willem II, gelijke spelen versus FC Utrecht en vorig weekend FC Twente. De Groningers kwamen vorige week zondag met 0-2 achter, maar doelpunten van El Messaoudi en Strand Larsen zorgden alsnog voor een puntendeling. FC Groningen handhaaft zich daarmee in de subtop met 31 punten uit zeventien duels. Het gat met nummer vijf AZ is slechts drie punten.

Verrassing

Dé verrassing van de eredivisie tot nu toe is ongetwijfeld Vitesse. Onder leiding van de nieuwe Duitse trainer Thomas Letsch leggen de Arnhemmers een uitstekend parcours af resulterend in de tweede plaats met 38 punten. Met sterkhouders Bazoer en Tannane hebben de Arnhemmers twee topspelers die de ploeg steeds bij de hand nemen. De heenwedstrijd tussen deze beide ploegen eindigde in 1-1. Joosten zette de FC op voorsprong, Openda maakte gelijk.

Livestream

Blijft FC Groningen in het goede spoor en nemen ze de overwinning mee uit Arnhem of blijft Vitesse in de titelrace en blijven de punten in het Gelredome? Volg het duel via bovenstaande livestream.