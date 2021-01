FC Groningen gaat in Arnhem onderuit tegen Vitesse

FC Groningen heeft zaterdagavond de uitwedstrijd tegen Vitesse met 1-0 verloren. De nederlaag was terecht want aanvallend liet de ploeg van coach Danny Buijs te weinig zien. De enige treffer van de avond kwam op naam van Bazoer.

De gasten bleven lang in de wedstrijd omdat Vitesse onzorgvuldig met de mogelijkheden omsprong en vaak buitenspel stond. Het doelpunt in de 37e minuut van Bazoer was prachtig. Een hard afstandsschot dat via de onderkant van de lat over de doellijn verdween en weer het veld insprong. De VAR moest er nog even naar kijken, maar kwam al snel terecht tot de conclusie dat het een doelpunt was.

Nog steeds zesde

FC Groningen blijft ondanks de nederlaag zesde in de eredivisie met 31 punten uit achttien wedstrijden en komt aanstaande dinsdag 26 januari al weer in actie. Dan is op eigen veld laagvlieger ADO Den Haag de tegenstander. De aftrap is om 21.00 uur.

Klein wonder

Het was een klein wonder dat FC Groningen zo lang in de wedstrijd bleef. Vitesse was heer en meester, maar wist de beslissende treffer niet te forceren. Dit kwam mede door uitstekend keeperswerk van Sergio Padt die in de tweede helft inzetten van Tannane en Bazoer uit zijn doel wist te houden. In de slotfase gingen de gasten nog met man en macht op zoek naar de gelijkmaker die uiteindelijk niet viel.

Blijft een wedstrijd

Het spelbeeld was vanaf de eerste minuut duidelijk: Vitesse deelde de lakens uit, FC Groningen werd in de verdediging geduwd. Aanvallend gezien kwamen de Groningers er vooral in de eerste helft totaal niet aan te pas. De treffer van Bazoer tien minuten voor de pauze zat er al heel lang aan te komen. Doordat het verschil toch nipt was bleven de gasten in de wedstrijd.

Aanvallen

In de tweede helft bleef Vitesse de betere ploeg. De Arnhemmers verzuimden echter om verder afstand te nemen. Buijs wisselde in de slotfase naar hartelust. Er kwam meer druk op het doel van Pasveer, maar een echt grote kans op de gelijkmaker leverde dit niet meer op. Ook niet toen doelman Padt meer naar voren ging en nog tot koppen kon komen.