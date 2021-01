Buijs: 'In de rust heb ik gezegd: doe die pamper af'

In de pauze vielen harde woorden. 'Ik heb toen gezegd: doe alsjeblieft die pamper af. Als we hier verliezen vind ik dat niet erg, maar dan wel FC Groningen-waardig. In de eerste helft zie ik geen Groningen waar ik voldoening uithaal. Dat heb ik de tweede helft wel gezien. Dan kan je ook nog twee doelpunten tegen krijgen, maar toen hebben we zelf wel kansen gecreëerd. Vandaag hebben een aantal jongens kennis gemaakt met wat er elke wedstrijd van je gevraagd wordt om een stap verder te komen,' besluit Buijs.

Fouten

Daniël van Kaam stond in de wedstrijd tegen Vitesse weer aan de aftrap, maar zag dat er in de eerste helft heel veel fout ging. 'We hadden niet langer dan tien seconden de bal in de ploeg, dan win je geen wedstrijden. In de tweede helft hadden we veel meer de intentie om te gaan voetballen. Dat het in de eerste 45 minuten niet goed genoeg was zag iedereen wel denk ik.'

Shirtje Wayne Rooney

Na afloop van de wedstrijd stond Mike te Wierik ondanks de nederlaag toch met een glimlach voor de camera. Hij stond weer in de basis bij FC Groningen na zijn terugkeer uit Engeland. 'Ik kan er nu om lachen, maar het doet ook wel zeer als ik er nu op terugkijk. De coach bij Derby County (Cocu, red.) werd ontslagen en dan kan de voetballerij keihard zijn. Met een shirtje van Wayne Rooney terug in de tas als herinnering. Ik ben nu blij om terug te zijn bij FC Groningen en weer op het veld te staan.'

