Tussenstand: driekwart ziet af van compensatie seizoenkaart FC Groningen

Dat laat Gudde via Twitter weten. Ook is zo'n 6 procent bereid om meer geld te geven ten behoeve van de actie 'Laat ons weer eens samen juichen'. Die actie werd afgelopen zomer gelanceerd met als doel om zoveel mogelijk seizoenkaarten te verkopen. De seizoenkaarten die met het geld uit die actie gekocht worden zijn voor mensen en gezinnen die zelf geen seizoenkaart kunnen kopen.

'Fantastisch resultaat'

In het filmpje op Twitter laat Gudde weten ook blij te zijn met de verhalen die de mensen vertellen wanneer ze laten weten hun geld niet terug te hoeven. 'Mooi om van jullie te horen, zoals Joris van 82 uit Vak J. Hij was er al bij in de tijd van GVAV', aldus de directeur. 'En Bert, we gaan inderdaad weer een biertje drinken in het stadion zodra dat kan.'

Wel zet Gudde nog een kanttekening bij de cijfers. 'Ik wil graag delen dat ik enorm trots ben. (...) Het is een fantastisch resultaat, maar zo'n twee-derde van de mensen moet nog reageren.' Hij hoopt ook snel weer publiek in het station te zien.

De club deed aan het begin van dit seizoen de toezegging dat elke wedstrijd waar de seizoenkaarthouders niet naar binnen mochten zou worden gecompenseerd. ‘We hebben die belofte gedaan en die dien je ook na te komen’, zei Gudde in december. Vrijdag riep hij de supporters op om af te zien van die compensatie. 'We zijn echt op zoek naar een percentage dat mensen kunnen missen, zodat we aan het eind van het seizoen de afrekening kunnen maken', aldus Gudde vrijdag.

Lees ook:

- FC Groningen roept de achterban wederom op om de club te helpen