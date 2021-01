Martinitoren luidt elke avond avondklok in

De Ruimstraatklok hangt nog in de Martinitoren van vroeger uit. In vroeger eeuwen werd er letterlijk een avondklok geluid, als signaal voor de burgers van een stad om zich in hun huizen terug te trekken.

Het Groninger Klokkenluidersgilde zal van 23 januari tot het einde van de aangekondigde avondklokperiode de Ruimstraatklok luiden. De avondklok duurt van 21.00 uur tot 04.30 uur.

Ruimstraatklok

De Ruimstaartklok is de dertiende klok in d'Olle Grieze. De klok wordt ook wel de Bierklok genoemd. Kroegen wisten vroeger dat ze na het luiden van die klok geen bier meer mochten schenken. Deze klok werd in 2018 voor het eerst in jaren weer geluid. Dat was destijds vanwege de klimaatactie. Ook aan het begin van de coronacrisis luidde de Ruimstraatklok een aantal maal.

De klok is de derde klok met deze functie. Eerdere klokken gingen in 1425 en 1584 verloren. De huidige Ruimstraatklok hangt er sinds 1764.

