Hondeneigenaren mogen tijdens avondklok nog naar buiten: ‘Wij hebben zeker geluk’

Marion Goos en Jacob Drenth zijn van die geluksvogels. Goos: ‘Het is absoluut een feestje dat dit nog kan, dus daar genieten wij ook van.’

Enorme stilte

Drenth loopt met zijn viervoeter over de stoep. ‘Moet je luisteren’, zegt hij. ‘Het is enorm stil. Je hoort echt niks! Dat is heel erg vreemd. Je voelt dat er iets aan de hand is. Mijn ouders hebben gezegd dat het in de oorlogstijd ook zo stil was.’

Jacob Drenth (Foto: Marco Grimmon/RTV Noord)

Een straat verderop lopen Goos en haar vriend samen met hond Maud. Maud springt druk heen en weer en de baasjes genieten volop van de wandeling. ‘Het is erg rustig, dat is wel een beetje gek. Het is zelfs zo stil dat je helemaal tot jezelf kunt komen. Dat is best eventjes wennen.’

Goed teken

Tijdens hun wandeling komen ze maar weinig andere mensen tegen. Goos: ‘Dat is een goed teken, want dat betekent dat mensen zich goed aan de regels houden. Wij beseffen ons wel hoe fijn het is om nu een hond te hebben.’

Zij legt uit: ‘Voor ons is het heerlijk dat wij nog naar buiten mogen, maar ik snap dat de situatie voor andere mensen heel erg benauwd kan voelen. Er wordt veel van ons allemaal gevraagd. En dan komt er ook nog een avondklok bij terwijl je al amper mensen ziet. Dan kan ik mij voorstellen dat het wel verdrietig en eenzaam kan zijn.’

Lees ook:

- In beeld: de avondklok in de provincie Groningen

- Avondklok is ingegaan: dit moet je weten