Samen op de kleinkinderen passen? 'Het is een gewetensconflict'

Henk Braam uit Onstwedde heeft het er moeilijk mee. Normaal gesproken past hij samen met zijn vrouw op de kinderen van zijn dochter. Maar samen oppassen, dat is nu niet de bedoeling. 'Wij zijn oppas-oma en -opa. Wij passen op een kleinkind van negen maanden en eentje van vier jaar. Onze schoonzoon is al om zeven uur 's ochtends weg, dus als wij tegen 08.00 uur in Groningen zijn, komen wij alleen in aanraking met mijn dochter. Maar dat mag nu niet meer. Als ik tegen hen zeg: kom hier dan maar, dan mag het wel.'

'Onze dochter woont en werkt in Groningen, dus het is knap lullig als ze naar Onstwedde moet om de kinderen te brengen en ze na het werk weer hier op moet halen. Onze zoon woont hier wel in de buurt en hij kan de kinderen hier wel sneller brengen.'

Of we wel of niet gaan oppassen? Ik weet het nog niet Henk Braam - Oppas-opa

Braam zit met de situatie in zijn maag. Want met z'n tweetjes naar hun dochter in Groningen of de dochter die bij hen langskomt om de kinderen te brengen is qua contactmomenten hetzelfde, maar de ene situatie mag wél, de andere niet. 'Wel gaan oppassen in Groningen vind ik burgerlijke ongehoorzaamheid. Ik erger mij dood aan mensen die zich niet aan de regels houden. Wat is dat nou voor idioterie. We willen met z'n allen zo snel mogelijk van het virus af?'

'Ik vind de maatregelen terecht en vind het goed dat ze zo streng zijn. Maar hier zit wel wat frictie', verzucht Braam. 'Mijn vrouw redt het ook niet alleen met de kleinkinderen. Als je jong bent, wil het nog wel, maar als je wat ouder bent.... Of we wel of niet gaan oppassen? Ik weet het nog niet.'

Zelfisolatie

Voor Linda Kamminga uit Delfzijl heeft de aanscherping van het aantal geadviseerde bezoekers geen gevolgen. 'Ik ben al in zelfisolatie, omdat ik in een verpleeghuis werkzaam ben. Ik kom nergens op de koffie, ik wil het niet op mijn geweten hebben dat ik besmet raak en het virus meeneem naar mijn werk. Het leven is dus saai, maar het scheelt dat ik goed alleen kan zijn. Ik bel en app meer dan normaal.'

'Mijn eigen leven bestaat naast werken onder andere uit boodschappen doen voor mijn moeder en haar man. Die lever ik af bij de hoofdingang van de aanleunwoning waar zij wonen. Ook laat ik de hond uit van een bevriend echtpaar, dat corona heeft en hier echt ziek van is. Hen breng ik ook boodschappen. Alles uiteraard op meters afstand.'

Ik ben vrijdag gevaccineerd en hoop dat mensen zich ook massaal laten prikken Linda Kamminga - Werkt in woonzorgcentrum Van Julsingha

Kamminga werkt namens Noorderzorg als huiskamerassistent op de gesloten afdeling van woonzorgcentrum Van Julsingha in Delfzijl. Daar merken bewoners weinig van de aanscherping van regels. 'Het zou erger zijn als het hele huis weer op slot zou moeten, zoals tijdens de eerste coronagolf. Ik was toentertijd receptioniste in het Van Julsingha en heb toen hartverscheurende taferelen bij de hoofdingang gezien. Familie en bewoners van woonzorg die proberen een glimp van elkaar te vangen door de ramen.'

'Ik zelf denk dat dit nog lang gaat duren', omschrijft Kamminga de huidige corona-omstandigheden. 'Ik ben vrijdag gevaccineerd en hoop dat mensen zich massaal laten prikken. En ik hoop met de avondklok erbij dat de jongeren onder ons zich beter aan de regels gaan houden en niet meer samenkomen. Ik denk dat ze pas beseffen wat een rotvirus dit is als iemand die dicht bij hen staat heel ziek wordt of nog erger, komt te overlijden.'

Aanraken met glas ertussen (Foto: ANP)

Behoefte aan contact

Een zorgzaam karakter is ook terug te vinden bij Anneke Kuiken-Huttenga in Groningen. 'Mijn man en ik zijn beiden mantelzorger voor mijn nog altijd zelfstandig wonende (schoon)moeder van 95 jaar. Elke ochtend krijgt zij bezoek van haar buurvrouw die haar helpt met aankleden en elke dinsdag komt de huishoudelijke hulp. Mijn man en ik gaan er om de dag naartoe voor andere zaken, zoals boodschappen, (inname) medicijnen, controle, post, maar vooral ook voor het sociale gedeelte.'

'Ze begrijpt de maatregelen aan één kant wel, maar soms ook niet. Zo laat ze rustig buren en of bekenden toe in haar huis, terwijl dat ook zonder de nieuwe maatregelen niet verstandig is. Maar ze vindt dat ze dat wel veilig doet en we laten het daar ook maar bij. Ze heeft veel behoefte aan contact. Gelukkig wordt ze binnenkort gevaccineerd.'

Lees ook:

- De dag van de avondklok: 'Ik riskeer één keer een boete'

- Avondklok nabij en 'dringend advies om visite tot één persoon te beperken'

- Het laatste coronanieuws in ons liveblog