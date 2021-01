Dörpstuun Grootegast wint provinciale Kern met Pit-trofee

De blijdschap is groot bij Ciska Bos, initiatiefnemer van de Dörpstuun. 'Dit voelt als een grote waardering voor wat we hier met zijn allen hebben gerealiseerd. Zoveel mensen hebben hier tijd en energie in gestoken en als je ziet hoe mooi het is geworden dan ben ik daar heel trots op.

'Deze trofee is een grote blijk van waardering' (Foto: Jan Been/RTV Noord)



De Dörpstuun is aangelegd in de voortuin van woonzorgcentrum Het Hooge Heem. Bewoners van het centrum kunnen er een wandeling maken, genieten van bloemen en planten en even plaatsnemen op een bankje. Maar de tuin is niet alleen bedoeld voor de ouderen, het hele dorp is uitgenodigd om er te komen. 'Bos: 'Het is een beleeftuin voor jong en oud. We werken ook samen met basisscholen die hier straks les gaan krijgen over bijvoorbeeld insecten.'

Alet Katerberg is een van de vrijwilligers die als 'tuinier' inzet om de tuin mooi te maken. 'Eens in de week steken we met een groepje mensen de handen in de grond, dat is hartstikke gezellig met zijn allen. Met kinderen van de basisscholen hebben we afgelopen najaar bollen gepoot. Als die straks opkomen van wordt het echt genieten. Zo maken we de verbinding met het dorp en de inwoners. We willen er zoveel mogelijk Grootegasters bij betrekken.'

Alet Katerberg (l) en Ciska Bos showen de provinciale trofee (Foto: Jan Been/RTV Noord)

Met het winnen van de provinciale hoofdprijs mag de Dörpstuun op 5 juni meedoen aan de landelijke finale dat de naam We doen het Samen! festival draagt. Daar wordt door twaalf buurtprojecten gestreden om de de Gouden Pit. Een jury en internetstemmen bepalen wie de winnaar wordt. Als de Dörpstuun in Grootegast ook die prijs in de wacht sleept dan mag het nog eens drieduizend euro in ontvangst nemen.