'Ik heb wel vaker een beving gemerkt, maar niet zoals nu'

Rond half elf trilde de grond in Tjuchem en directe omgeving met een kracht van 1.9. Inwoners van het gebied spreken van een enorme trilling die ze nog niet eerder voelden.

'We zaten lekker relaxed op de bank koffie te drinken en opeens een enorme knal een en trilling onder onze voeten', vertelt Karin Elverding uit Meedhuizen. 'Iedere keer heb je weer zoiets van: dit was weer een aardbeving. Maar het kwam best wel even weer binnen deze keer.'

'De enorme trilling ging door de sportschoenen heen. Dat was een verschil met de vorige keer, het was harder. Echt een bam. Ik heb na een beving altijd een gevoel van pijn in de buik en stress.'

Gekraak van de kap

Eric Zijlstra uit Tjuchem was op de eerste verdieping van zijn huis aan het werk op zijn kantoor. 'Vervolgens voelde ik het huis schudden en voelde het kraken. Toen ik in Siddeburen woonde, heb ik ook wel eens een beving gemerkt, maar niet zoals nu. De dreun had ik al eerder gehoord, maar het scheuren van het huis niet. Ik hoorde het gekraak van de kap.'

Zijlstra maakt een deze dagen een rondje om het huis om te kijken of er schade is. Angstig wordt de inwoner van Tjuchem echter niet van de bevingen. 'We gaan gewoon weer door met de dagelijkse dingen. Ik lig er zeker niet wakker van.'

Lees ook:

- Aardbeving van 1.9 bij Tjuchem: 'Het hele huis kraakte'