Meer dan één miljoen streams voor Wat Aans!: ‘Gewoon hartstikke mooi’

Wat Aans! laat daarmee nummers als ‘Mit mien ogen dicht’ van Burdy (758.000 streams) en ‘t Het nog nooit zo donker west van Ede Staal (463.000 streams) ver achter zich.

'Heel erg tof'

Rappers Rik Baptist en Teun Heuvel kregen in november in de smiezen dat de miljoen streams er aan zaten te komen. Baptist: ‘Toen stonden wij ongeveer op 950.000 streams en wij weten hoe vaak wij dagelijks gemiddeld gedraaid worden. Dat is een paar honderd keer. Dan kun je wel berekenen dat het eind vorig jaar of in januari ongeveer moest gebeuren.’

Maar vervolgens vergaten de mannen de getallen in de gaten te houden. ‘Ja, daar waren wij niet meer zo scherp op’, zegt Baptist. ‘Maar toen wij net keken zagen wij dus dat het aantal streams boven de miljoen is uitgekomen!’

‘Leuk om te weten’

De mannen blijven koeltjes onder het succes. Baptist: ‘Ik heb even met onze producer Jeroen gebeld en Teun nam niet op. Die had blijkbaar geen zin in ons, haha!’

Op de vraag of zij het succes gaan vieren is het antwoord vrij duidelijk: ‘Nee. Daar zijn wij te nuchter voor. Er wordt geen fles champagne opengetrokken of zo. Het is gewoon hartstikke mooi en iets om trots op te zijn.’