Rust keert terug na brand in seniorencomplex: 'Maar ik slaap vannacht niet prettig'

Er raakte uiteindelijk niemand gewond, meldde de brandweer.

Bewoners op balkons

Hulpdiensten kwamen met meerdere wagens ter plaatste, waarbij de brandweer via een hoogwerker bewoners van de bovenste etages van het seniorencomplex in veilige haven probeerde te brengen.

Volgens een ooggetuige stonden diverse bewoners op hun balkons en volgde een aantal bewoners op straat het verdere verloop van de reddingsoperatie.

Een bewoner die uit het appartement is gehaald, volgt de reddingsactie op straat (Foto: Van Oost Media)

Omgeving afgezet

Ook een traumahelikopter werd ingezet om hulp te verlenen. De brandweer zette de omgeving van de Oostlaan af zodat de hulpverleners de ruimte kregen om hun werk goed te kunnen doen. Omstanders werd ook nadrukkelijk verzocht zich aan de coronaregels te houden.

Nadat de brand onder controle was, richtte de brandweer zich op het ventileren van de appartementen, zodat bewoners snel weer naar hun woningen kunnen terugkeren.

'Hele gang vol rook'

De 74-jarige Teun Gerrits, één van de bewoners van het appartementencomplex, schrok wel even toen rond 16.45 het brandalarm afging, vertelt hij. 'Ik rook wel wat, al had ik verder niet het idee wat er allemaal loos was. Maar binnen drie minuten waren politie, brandweer en ambulance er en stond de hele gang vol rook', blikt hij terug.

Gerrits bedacht zich niet en ging via de nooduitgang naar buiten. 'Maar ik had thuis nog wel een paar centen liggen, die heb ik eerst nog even meegenomen. En mijn telefoon', zegt hij grinnikend. Hoewel de bewoner er inmiddels om kan lachen, erkent hij dat het zweet wel even bij hem was uitgebroken. 'Ik ben niet zo kinderachtig, maar dit doet je wel wat. Ik denk niet dat ik prettig slaap vannacht.'