Goochelaar Willy Magnetika van De Gein Express is overleden

In de jaren 70 en 80 trad De Gein Express door het hele land op en werden er meerdere lp's gemaakt. Willy Magnetika stond afgelopen jaar nog op de planken in een theaterstuk over Hotel Struvé in Sappemeer, dat jarenlang een culturele pleisterplaats was in de regio.

Die voorstelling was een initiatief van Rieks Folgerts. 'We schrokken er allemaal enorm van', vertelt hij. 'Elzo was een geweldig mens. Ik belde hem vorig jaar of hij wilde meewerken. Hij vond het prachtig om het toneel weer te ruiken. Een fijn mens die ook meehielp met het sjouwen van de spullen.'

'De Frans van Dusschoten van De Gein Express'

Folgerts werkte tien jaar in Hotel Struvé - van 1971 tot 1981 - en leerde Willy Magnetika daar kennen. Samen met De Gein Express trad de goochelaar er vaak op, onder meer op bedrijfsfeesten. 'Willy was eigenlijk de Frans van Dusschoten van De Gein Express, hij was de aangever.'

Bekijk hier het optreden van Willy Magnetika in Hotel Struvé (vanaf ongeveer 23 minuten)

Hoe de goochelcarrière begon

In maart vorig jaar was Willy Magnetika samen met andere hoofdrolspelers uit Hotel Struvé te gast in het radioprogramma Noordmannen. Hij vertelde daarin onder meer over zijn beginjaren als goochelaar. 'Op 21 mei 1958 kreeg ik mijn eerste goocheldoos van mijn pa en moe. Mijn eerste truc was het laten verdwijnen van een ring. En zo ging het steeds verder door. Ik heb het zover gebracht dat ik een keer derde ben geworden op het nationaal kampioenschap bij de illusionisten.'

Een cartoon van Willy Magnetika (Foto: RTV Noord)

Op pad met een klein decor

Rolf Schreuder, geluidstechnicus voor onder meer RTV Noord, sprak Willy Magnetika een aantal keren tijdens de repetities voor Hotel Struvé. 'Hij had mooie verhalen over hoe ze door het hele land optraden met De Gein Express. Ze hadden maar een heel klein decor, maar stonden daarmee wel in grote zalen. Terwijl dat decor dan maar ongeveer een vijfde van de ruimte in die zaal in beslag nam.'

Bekijk hier een optreden van Willy Magnetika met de Gein Express in 1993:

Lees ook:

- Legendarisch Hotel Struvé Sappemeer krijgt theatervoorstelling