Eerste 90-plussers in Groningen dinsdag ingeënt tegen corona

Thuiswonende 90-plussers in Groningen worden vanaf dinsdag gevaccineerd tegen het coronavirus. Het gaat alleen om ouderen die in staat zijn naar een GGD-locatie te komen.

Deze 'mobiele' 90-plussers krijgen een uitnodiging van hun huisarts. Daarmee kunnen ze zelf een afspraak maken bij de GGD, die de vaccinaties in MartiniPlaza in de stad Groningen uitvoert.

Zoveel mogelijk nu inenten

Het is aan de huisartsen om te bepalen wie in staat is om naar MartiniPlaza te komen, al dan niet met hulp van familie. Het RIVM roept huisartsen op zoveel mogelijk van hun patiënten hiervoor uit te nodigen.

Ouderen die niet naar een GGD-locatie kunnen komen moeten namelijk wachten op vaccin dat geschikt is om bij de oudere thuis toegediend te worden. Dit moet de huisarts doen. Op dit moment is nog onbekend welk vaccin deze ouderen krijgen en wanneer het beschikbaar is. Het RIVM wil deze ouderen het liefst met een mRNA-vaccin inenten, zoals Pfizer en Moderna. Het lastige aan deze vaccins is wel dat een arts na de prik nog een kwartier moet toezien of alles goed gaat met de patiënt. Dit maakt het erg bewerkelijk.

Brief of telefoontje

De alleroudsten die wel zelf naar MartiniPlaza komen krijgen in elk geval het Pfizer-vaccin. Hoe ze worden uitgenodigd verschilt per huisarts. Die kan de oudere bellen en naar de praktijk laten komen voor de benodigde papieren, zoals de uitnodigingsbrief en een gezondheidsverklaring. Andere huisartsen sturen het hele pakket op naar de oudere. Voor iedereen geldt dat ze vervolgens zelf de afspraak bij de GGD moeten maken.

Donderdag begint het RIVM met het uitnodigen van de groep ouderen tussen de 85 en 90 jaar. Zij krijgen dus geen bericht van hun huisarts, maar een brief die rechtstreeks van het RIVM komt. Ze krijgen niet allemaal direct een uitnodiging; het RIVM doet dit gefaseerd. In totaal zijn er in onze provincie zo'n tienduizend mensen van 85 jaar of ouder.

Nog geen priklocaties buiten stad

MartiniPlaza in de stad is vooralsnog de enige priklocatie in de provincie. Eind februari komt sportcentrum Kardinge erbij en de GGD zoekt samen met gemeenten naar meer priklocaties.

Dinsdag beginnen overigens ook de eerste instellingen met het vaccineren van bewoners van verpleeghuizen en de gehandicaptenzorg. Deze inentingen vinden in de woonzorgcentra zelf plaats en worden door medewerkers daar gedaan.

Lees ook:

- Eerste Groningse huisarts gevaccineerd: ‘Wij hebben hiernaar uitgekeken’

- Uitleg: ben je nog besmettelijk na een vaccinatie tegen corona?

- Het laatste nieuws in ons coronablog