'Het lijkt alsof je vijanden bent, maar de werkelijkheid is anders'

Bijna vier jaar geleden nam Anne Kuik plaats in de Tweede Kamer namens het CDA. Maar het begon allemaal in de politieke arena in Groningen. 'Toen ik afscheid nam, was die periode een derde van mijn leven, dat is best veel.'

In de rubriek Goede Raad! wordt wekelijks een verhaal of onderwerp belicht met een link naar de gemeentepolitiek. Vandaag: Tweede Kamerlid Anne Kuik over de lessen vanuit de Groninger gemeenteraad.

Kuik begon als fractiemedewerker bij de Groningse tak van het CDA en nam in 2010, 23 lentes jong, plaats in de gemeenteraad. Terugkijkend hierop leerde ze destijds vooral dat haar vooroordeel niet klopte.

Reality check

'Als je debatten ziet, denk je 'jemig, dat is haat en nijd' en 'oe, die moet je niet tegenover je hebben'. Je krijgt een beeld alsof je allemaal vijanden of concurrenten van elkaar bent. Terwijl de werkelijkheid heel anders is. Dat was echt even een reality check toen ik in de raad kwam.'

Lachend: 'Ik dacht van tevoren: 'die SP gaat hard tekeer, wat zijn dat voor mensen!?'. En dan blijken dat hele leuke lui te zijn om ook een drankje mee te doen.'

Waar we knallen is als iets niet goed gaat. En dat zie je. Anne Kuik - Tweede Kamerlid

De in de raad geleerde les dat je als partij in het versplinterde politieke landschap in je uppie weinig voor elkaar krijgt, draagt Kuik nog steeds mee. 'Mensen die zeggen hun partij iets voor elkaar heeft gekregen? Dat klopt niet helemaal natuurlijk. Je hebt nooit de meerderheid, dus doe je het altijd met anderen. Dat zien een heleboel mensen misschien niet. Waar we knallen is als iets niet goed gaat. En dat zie je.'

En dat is in de Tweede Kamer niet anders, vindt Kuik. 'Ik vind het belangrijk dat je weet waar iemand anders vandaan komt. Ik denk op een bepaalde manier, maar mensen van andere partijen denken om hun manier over een onderwerp.'

'Het is net het echte leven'

'Het is fijn om je in te kunnen leven, zodat je waar je wél overeenkomt de verbinding kunt zoeken Als iedereen in zijn loopgraaf blijft zitten, dan ga je weinig bereiken. En het blijft natuurlijk mensenwerk. De een vind je wel aardig en kun je goed mee en de ander niet. Het is net het echte leven.'

Band met Groningen

Via WhatsApp heeft Kuik nog contact met politici, waarmee ze in Groninger raad zat. En ook de huidige CDA'ers in de raad spreekt ze regelmatig om te blijven weten wat er speelt. De gemeenteraad van Groningen laat haar derhalve niet los. 'Ik zat af en toe nog wel eens 's avonds na mijn debatten de gemeenteraad te volgen vanwege bijvoorbeeld de koopzondag in Paddepoel. Die betrokkenheid blijft gewoon.'

Naar eigen zeggen is ze niet de enige in haar partij die probeert voelsprieten in de regio te houden. 'Wij hebben als Kamerleden onderling best wel vaak gesprekken over wat er in de regio's speelt waar men vandaan komt. Er zijn ook partijen waarbij alle Kamerleden uit de Randstad komen. Het is een valkuil als je het dicht bij huis zoekt. Er is meer dan Den Haag.'

Je moet voorkomen dat je onderdeel wordt van de Haagse bubbel Anne Kuik - Tweede Kamerlid

Dat laatste geldt zeker voor Kuik, want hoewel Den Haag in haar ogen een leuke stad is, heeft haar woonplaats Groningen nog altijd een prominentere plek. 'Ja joh, Groningen is mijn thuis. En je kunt hier ook even goed afstand nemen, want je moet voorkomen dat je onderdeel wordt van de Haagse bubbel. Al zie je bij collega's die uit het noorden komen sowieso al wel dat ze de nuchterheid meenemen. Daardoor zie je dingen in perspectief.

[kadertekst:Kuik is een van de leden van de tijdelijke commissie die de parlementaire enquête over de gaswinning in Groningen gaat voorbereiden. Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart staat ze op de derde plek op de lijst van het CDA, achter Wopke Hoekstra en en Pieter Omtzigt. ]

