Oproepen om te demonstreren tegen avondklok in Stad, politie is 'heel alert'

'Als er signalen over mogelijke wanordelijkheden worden opgepikt, dan nemen we daar maatregelen op', zegt de politie.

Rellen om avondklok

Afgelopen weekend vonden in meerdere steden protesten tegen de avondklok plaats. Die liepen op verschillende plekken uit de hand.

John Jorritsma, de burgemeester van Eindhoven, stelde zondagavond dat het er op leek dat Nederland afstevende op een burgeroorlog. Minister-president Rutte veroordeelde het 'criminele geweld' maandagochtend en vroeg zich hardop af wat 'deze mensen bezielde'.

Geen mededelingen over maatregelen

'Mede naar aanleiding van de gebeurtenissen van afgelopen weekend op diverse andere plekken in Nederland, blijft de politie ook de komende dagen alert en worden indien nodig maatregelen genomen. Over wat voor maatregelen het dan precies gaat, worden vooraf geen mededelingen gedaan', laat de politie weten.

Nog geen demonstraties aangemeld

De gemeente Groningen laat weten dat er nog geen demonstraties zijn aangemeld. Op sociale media gaan woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag rond als momenten waarop er gedemonstreerd gaat worden.

'Demonstreren na 21.00 uur is niet toegestaan vanwege de avondklok', zegt de woordvoerder van burgemeester Koen Schuiling. Of de Grote Markt beschikbaar is als locatie, wil de woordvoerder niet zeggen. 'Dat bepalen we nadat we daarover in gesprek zijn geweest met de organisatie.'

Groningse nuchterheid

Burgemeester Schuiling van Groningen veroordeelt de gebeurtenissen van afgelopen weekend scherp. 'Tuurlijk, iedereen is zat van de rotmaatregelen waar we mee te maken hebben. Maar deze maatregelen zijn nodig zodat we zoveel mogelijk gezond blijven', zegt de burgemeester.

Schuiling zegt verder te rekenen op 'onze Groningse nuchterheid om juist nu de rust te bewaren'. 'Als we nu volhouden om ons aan alle maatregelen te houden, kan iedereen, jong en oud, straks weer van onze vrijheid genieten.’

