Panelleden genieten van vele Toukomst-ideeën: 'Het was fantastisch!'

Jong en oud, mannen en vrouwen uit alle delen van de provincie. We spraken met drie van hen.

Genoten

Ze hebben genoten van het traject, vertelt Maria Koijck. Ze is een van de panelleden en in het dagelijks leven kunstenaar. 'Het was fantastisch', zegt ze. 'Het zijn allemaal ideeën om de provincie beter te maken. Dat is logisch, want dat was ook de bedoeling. Maar bijvoorbeeld filosofielessen in elke klas; dat idee zou nou nooit uit de gemeente zelf komen.'

Hoopgevend

'Het zijn allemaal ideeën met hart en ziel voor de provincie. Dat is mooi om te zien. Ik vond het heel erg hoopgevend om me in al die ideeën te verdiepen en ook een beetje inbreng te hebben in wat wel en wat niet kan; dat is fantastisch.'

Maria Koijck (Foto: Mario Miskovic / RTV Noord)

Joël Feliz is geboren in de Dominicaanse Republiek, maar woont sinds zijn tiende in Nederland. In het dagelijks leven is hij politieagent in de regio Ommelanden-Noord en gerechtstolk bij strafrechtzaken. Het afgelopen jaar was ook hij panellid van Toukomst. En ook Feliz kijkt met veel plezier terug op deze tijd.

Voelde me heel erg Groninger

'Ik voelde me gevleid dat ik mee mocht doen', vertelt hij bescheiden. 'Heel bijzonder, want we zijn met meer dan een half miljoen inwoners in Groningen en ik zat in het panel.'

Feliz vond het naar eigen zeggen fijn dat hij met de rest van het panel een eigen mening mocht vormen over de verschillende ideeën. 'Wij mochten helpen een keuze te maken voor een heel groot bedrag: honderd miljoen euro! Dat is echt wel bijzonder hoor.'

Het aantal ingediende ideeën heeft hem overdonderd. 'Meer dan negenhonderd! Dat is echt heel veel. Als je alles doorneemt, ben je dus ook wel even bezig. Maar ik voelde me er ook heel erg Groninger door. We zijn echt met iets bezig.'

Joel Feliz (Foto: Mario Miskovic / RTV Noord)

Gwenda van der Vaart is universitair hoofddocent op de faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit. Die achtergrond kwam natuurlijk goed uit in het Toukomstpanel. 'Ik vond het echt hartstikke leuk, een mooi experiment en leuk dat ik daar onderdeel van mocht zijn.'

Provincie beter leren kennen

Ze heeft naar eigen zeggen door Toukomst ook haar eigen provincie weer een beetje beter leren kennen. 'In het begin hebben we een paar meetings gehad door de provincie, maar op den duur kon dat niet meer door corona. Dat was wel jammer. Maar het aantal ideeën was overweldigend. Heel leuk om te zien.'

Gwenda van der Vaart (Foto: Mario Miskovic / RTV Noord)

Bedrag kan niet hoog genoeg zijn

De keuzes die het panel moest maken, waren niet altijd even makkelijk, geven de drie aan. Maar uit de ingediende ideeën werd wel snel duidelijk wat de inwoners van Groningen belangrijk vinden: hun omgeving.

'Van de negenhonderd ingediende ideeën gingen bijna vierhonderd over het landschap of de leefomgeving van mensen', vertelt Van der Vaart. 'Daaruit sprak al wel dat bewoners het belangrijk vinden.' Uiteindelijk is er dertig miljoen gereserveerd voor de verschillende landschapsprojecten. Bijna een derde van het totaal dus. Joël Feliz: 'Het gaat om ons landschap en onze omgeving; dan kan het bedrag eigenlijk nooit te groot zijn.'

De verschillende projecten worden gebundeld in een soort landschapsatelier, waar daadwerkelijk mensen aan het werk zijn om de toekomst van het Groninger land verder te ontwikkelen. De onderwerpen gaan van het verbinden van fietspaden, wandelpaden en waterwegen tot bijvoorbeeld moestuinen voor een heel dorp en tiny forests. 'Het wordt er mooier en beter van', vult Koijck aan.

Afwijzingen

Een groot deel van de projecten is gehonoreerd en krijgt dus geld om meteen te starten of verder uitgewerkt te worden. Maar een ander deel van de plannen is afgewezen, om uiteenlopende redenen. Sommige projecten hadden volgens Van der Vaart onvoldoende lef, waren niet Gronings genoeg of te weinig vernieuwend. Andere plannen behoren simpelweg tot de verantwoordelijkheid van de overheid.

Snel internet is zo'n onderwerp. Vrijwel iedereen wil het, maar het project krijgt geen geld uit Toukomst. 'We kijken ook naar de verantwoordelijkheid van onze overheid', zegt Feliz. 'Ik geloof dat onze overheid daar een taak in heeft.' Van der Vaart: 'We hebben daarom besloten om er geen geld voor vrij te maken, maar we hebben wel een oproep gedaan naar de overheid om daar serieus werk van te maken.'

Lees ook:

- Vanavond op TV Noord: Project Toukomst verdeelt 100 miljoen euro

- Mening over Toukomst-projecten gevraagd voor besteding 100 miljoen euro