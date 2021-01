Kleedkamer Noord #10: 'Volgende week zenden we uit vanaf de ijsbaan'

Een bomvolle podcast brengt ons bij Donar, dat deze week Europees speelt in Den Bosch. Mister Donar Martin de Vries vertelt telefonisch dat Donar de volgende ronde haalt. Ook komt het 'trainingspartijtje' van Lycurgus voorbij. In de versnelde ronde: voetbalbroers Goguadze, ijshockeygoalie Martijn Oosterwijk, wel/niet doorgaan Olympische Spelen, shownieuws en een voorproefje van de vlog van Auke van de Kamp.

Daarnaast breekt Dick Heuvelman in, fluit Siemen Mulder Niiwino terug, horen we Man Van Het Weekend Lennart Velema en verdiepen we ons in het biljarten met Willem Wilken van biljartclub De Spont uit Stadskanaal.

Het zonnetje schijnt ook in Kleedkamer Noord (Foto: Karel-Jan Buurke/Kleedkamer Noord)

Het lunchpakketje van Henk in Thialf (Foto: Henk Elderman/Kleedkamer Noord)

Beluister hier Kleedkamer Noord #10:

