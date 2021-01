'Metaalbedrijven in Groningen gaan half februari plat'

De aangekondigde staking in Groningen is onderdeel van een landelijke estafettestaking in de metaalsector, die is uitgeroepen door de vakbond FNV. Bonden en werkgeversorganisatie FME ruziën al weken over een nieuwe cao voor de metaalsector.

Afgelopen donderdag startte daarom een estafettestaking in Brabant en Overijssel, waar werknemers van onder meer vrachtwagenbouwer DAF in Eindhoven en Zwolle het werk neerlegden.

Maandag wordt er gestaakt in een aantal Friese en Drentse bedrijven waaronder Fokker, Trivium en Buigcentrale Steenbergen, alle drie in Hoogeveen.

Looneis

Bonden en werkgeversorganisatie FME ruziën over een loonsverhoging, afspraken over zwaar werk en over flexibilisering en verlenging van werktijden. De werkgevers bieden onder meer 2,1 procent loonsverhoging, tegenover de eis van 5 procent van de bonden.

‘Het bod van werkgevers is minder dan de inflatie en komt er dus op neer dat werknemers koopkracht inleveren’, zegt FNV-bestuurder Albert Kuiper. Juist de bedrijven in de metaal doen het momenteel relatief goed volgens Kuipers.

‘Denk aan een fietsenfabrikant als Batavus in Heerenveen of een aantal scheepswerven aan het Winschoterdiep. Royal Bodewes in Hoogezand zit voor de komende jaren vol. Daar hoort ook een loonsverhoging voor het personeel bij.’

Sterke metaalregio

De metaal-cao geldt voor 160.000 mensen voor twee jaar. Groningen is met zo’n 25.000 werknemers in de sector traditioneel een sterke metaalregio, met ondernemingen als Damco Aluminium Delfzijl (voorheen Aldel), de scheepswerven en veel kleinere metaalbewerkingsbedrijven.

De kans dat bonden en werkgevers voor midden februari een akkoord bereiken acht Kuiper niet erg groot. ‘We zijn gewend aan lange onderhandelingen in de metaal’, aldus Kuipers. ‘De afgelopen onderhandelingen namen ook telkens zes tot negen maanden in beslag.’

De eerdere vier cao-onderhandelingen leidden ook telkens tot een patstelling tussen bonden en werkgevers en estafettestakingen. Drie van de vier keer begonnen die in Groningen, traditioneel een regio waar vakbonden veel leden in de metaal hebben.