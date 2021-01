Twitteroproep helpt FC-supporter Rico aan nieuwe seizoenkaart

Dolgelukkig was de 28-jarige Rico toen iemand vorig jaar een seizoenkaart voor hem aanschafte. Op Twitter had hij zijn blijdschap geuit over de terugkeer van Arjen Robben naar FC Groningen. Daarop werd hij benaderd door het Dagblad van het Noorden of hij mee wilde werken aan een artikel over de thuiskomst van de vleugelaanvaller. ‘In dat stuk vertelde ik dat ik van plan was om naar het trainingscomplex, Corpus den Hoorn, te gaan om hem daar live in actie te zien. Vanwege mijn financiële situatie ben ik namelijk niet in staat om een seizoenkaart te kopen’, vertelt Rico.

‘Financieel is het de domste keuze die ik kan maken, maar het is een gevoelskwestie’ Rico van der Lande

Nadat iemand het stuk in de krant had gelezen kreeg Rico een seizoenkaart van een ‘gulle gever’, zoals hij het zelf noemt. ‘Daar was ik zo ontzettend blij mee. Ik ben een diehard supporter zonder financiële middelen om zelf een seizoenkaart te kopen. Nu kan ik er eindelijk ook zelf bij zijn dacht ik toen. Het lijkt me zo leuk, ben helemaal gek van het spelletje en hoop in het stadion meer sociale contacten op te doen.’



Financieel niet in staat om een seizoenkaart te kopen

Zo’n tien jaar geleden bezocht de Groninger nog wel eens wedstrijden van zijn favoriete club. ‘Toen zat ik nog iets ruimer’, vertelt Rico. Daarna ging het financieel bergafwaarts met hem. ‘Ik moest het doen met een uitkering, heb foute keuzes gemaakt en kwam uiteindelijk in de schuldhulpverlening terecht. Op dit moment heb ik gelukkig als een hele stap omhoog gemaakt en ben sinds kort helemaal schuldvrij. Er is dus zicht op een seizoenkaart, maar ik moet nu eerst een buffer opbouwen voor onvoorziene dingen.’

Toch besluit Rico om direct af te zien van compensatie. Ook al betekent het dat hij volgend jaar niet op de tribune zijn favoriete club naar de overwinning kan schreeuwen. ‘Het was bij mij echt een gevoelskwestie. Ik had natuurlijk compensatie kunnen aanvragen zodat ik er volgend jaar weer gewoon bij was geweest, maar dan had ik toch met een dubbel gevoel op de tribune gezeten. Het geeft me toch een fijn gevoel dat ik weet dat ik de club kan helpen. Het is misschien een klein bedrag, maar elke euro helpt.’

Mensen overtuigen

Rico besluit om zijn verhaal op Twitter te delen. ‘Financieel is het de domste keuze die ik kan maken, maar het is een gevoelskwestie’, is één van de dingen die hij tweet. ‘Door mijn verhaal te delen hoopte ik andere mensen te overtuigen om ook af te zien van compensatie’, vertelt Rico.



FC Groningen supporters Peter van Dijken en Bé Trip lezen de tweets van Rico en besluiten om voor hem in actie te komen. Ze zetten een doneeractie op poten om geld voor hun mede-supporter in te zamelen. ‘Ik las zijn stukje op Twitter en wilde hem helpen’, vertelt Peter. ‘Eerst hem ik hem een privébericht gestuurd dat ik wat wilde bijdragen voor een nieuwe seizoenkaart voor hem. Toen hebben we snel daarna een crowdfunding opgestart om te zien of meer mensen iets wilden bijdragen. Het doel was om zo’n 200 honderd euro op te halen.’

Het gaat echter iets harder dan Van Dijken en Trip hadden verwacht, want na twee uur staat de teller al op zo’n 500 euro. ‘Het liep direct gigantisch uit de klauwen’, gaat van Dijken verder. ‘We hebben toen gezegd dat we de actie tot het eind van het weekend zouden laten doorlopen.’

Het wordt een razend succes. De bedoeling was dus om tweehonderd euro op te halen, maar aan het eind van het weekend is er maar liefst 1730,08 euro gedoneerd door meer dan 130 mensen. ‘Echt fantastisch. We kunnen nu in totaal acht seizoenkaarten kopen voor mensen die zelf niet in staat zijn om dat te kopen. Dit laat ook zien dat de binding met de club erg groot is. Misschien is die binding in deze tijd juist nog wel groter. Het laat zien dat FC Groningen zoveel meer is dan alleen voetbal’, besluit van Dijken.

En Rico is heel erg blij dat hij volgend seizoen wederom een seizoenkaart van FC Groningen heeft. ‘Ik kijk er ontzettend naar uit. En uiteindelijk willen we allemaal dat Groningen kan blijven groeien en nieuwe spelers kan kopen. Ik ben in ieder geval heel erg blij dat ik mijn steentje heb kunnen bijdragen.’