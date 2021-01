Nieuwe directeur Airport Eelde: 'Tussen nu en 10 jaar vliegen we gewoon weer met elkaar'

De coronacrisis hakt er stevig in op Groningen Airport Eelde. Het afgelopen jaar ontving de luchthaven veel minder passagiers. In die moeilijke omstandigheden start Meiltje de Groot als directeur.

De Groot verwacht dat de coronacrisis voor een tijdelijke dip in de luchtvaart zorgt. ‘Ik ben er van overtuigd dat we gewoon weer gaan vliegen’, zegt De Groot in de podcast Voorwaarts Voorwaarts van RTV Noord. ‘Veel luchthavens komen straks weer vol te zitten.’

Volgens De Groot kan Groningen Airport Eelde een rol spelen op het gebied van vakantievluchten. ‘Tussen nu en vijf tot tien jaar gaan we gewoon weer vliegen met elkaar. Veel luchthavens komen dan weer vol te zitten, er is dan te weinig plek. Dus je moet nu met elkaar behouden wat je behouden kunt.’

De opdracht voor de komende jaren

De Groot heeft van de Raad van Commissarissen en aandeelhouders de opdracht gekregen om Groningen Airport Eelde door de crisis heen te loodsen. De luchthaven lijdt over 2020 een verlies van twee miljoen euro en houdt voor dit jaar rekening met een verlies van 1,7 miljoen euro.

‘De komende jaren moeten we ervoor zorgen hoe we de financiële continuïteit kunnen garanderen’, vervolgt De Groot. ‘Overleven, maar ook perspectief bieden voor de lange termijn.’

Wat vindt de politiek?

De vertrokken interim-directeur Bart Schmeink riep de aandeelhouders op om voor de komende jaren zeven miljoen te halen uit het resterende deel van het investeringsfonds van 46 miljoen. Dat ligt politiek gezien gevoelig in Provinciale Staten van Groningen en Drenthe, de grootste aandeelhouders van de luchthaven.

‘We zijn - onder voorwaarden - bereid akkoord te gaan’, zegt Statenlid Nico Bakker van coalitiepartij VVD hierover. Diens coalitiepartner CDA is terughoudender en erkent dat de situatie gevoelig ligt in de Groninger coalitie, die aangevoerd wordt door GroenLinks als grootste partij. Fractieleider Hendri Meendering van GroenLinks zei vorig jaar: ‘Mocht die vraag op tafel komen, dan worden dat stevige gesprekken.’

Voorloper op gebied van duurzame luchtvaart

De Groot erkent dat het soms lastig manoeuvreren is in de veranderende politieke werkelijkheid. ‘Politiek en luchthavens is altijd een lastige.’

Tussendoor probeert De Groot een nieuwe toekomst voor Eelde neer te zetten. Haar missie: Groningen Airport Eelde voorloper laten zijn als het gaat om duurzame luchtvaart, om zo (politiek) draagvlak voor de toekomst te creëren. Ze lanceerde vorige week het initiatief NXT Airport, met onder andere Holthausen en de New Energy Coalition als partners. NXT Airport is een kenniscentrum waarin geëxperimenteerd wordt met nieuwe vormen van duurzame luchtvaart, zoals het vliegen op waterstof.

‘Verduurzamen van de luchthaven is een voorwaarde voor de lange termijn. Dat levert in eerste instantie niet heel veel geld op, maar voor draagvlak in de omgeving is het een belangrijke voorwaarde. We moeten ook een bijdrage leveren aan de landelijke duurzame luchtvaarttafel.’

