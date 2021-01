Verdachte van runnen drugslab Lucaswolde staat voor de rechter

Een 54-jarige man uit de gemeente Westerkwartier staat dinsdag terecht voor het runnen van een drugslab in Lucaswolde. In het lab werd het zeer verslavende crystal meth gemaakt.

Hij opereerde niet alleen: twee Amsterdammers (47 en 59) en een man uit Almere (63) werden ook aangehouden eind oktober vorig jaar. Dit drietal wordt ook in verband gebracht met een zelfde soort lab in het Friese Wanswert.

33 kilo drugs

In Lucaswolde werd 3 kilo methamfetaminepoeder aangetroffen en 30 kilo methamfetamine-olie. Ook zijn er enkele tienduizenden euro's contant geld in beslag genomen.

Het lab in Wanswert was veel groter: daar werd voor 4 miljoen euro aan crystal meth aangetroffen. Ook was dat lab actief en werd er een lab in aanbouw gevonden. Beide laboratoria stonden uit het zicht van de openbare weg.

Eerste crystal meth-lab in Groningen

Het lab in Lucaswolde is het eerste crystal meth-lab dat de politie in de provincie opgerold heeft. Crystal meth is een zeer verslavende drug, die in Nederland amper gebruikt wordt. Verslavingszorg Noord-Nederland vermoedt dan ook dat het eindproduct bedoeld was voor de export.

Op het vervaardigen van harddrugs staan straffen tot zes jaar cel. In dat geval gaat het om meer dan 20 kilo drugs en het vervaardigen in georganiseerd verband.

