Verpleeghuisbewoners krijgen vaccin: 'Ik ben niet benauwd voor een prikkie'

Mini Hofman is één van de bewoners van woonzorgcentrum Betingestaete in Delfzijl. Daar krijgen ze dinsdag het Pfizer-vaccin tegen corona toegediend. Een bijzondere dag, vertelt verpleegkundige Emiel van den Hende. 'Hopelijk het begin van het einde van corona en dat het de bewoners weer meer ruimte geeft na zo'n lange tijd met beperkingen.'

Het prikken zelf is een routineklusje voor de verpleegkundigen van Betingestaete, maar het klaarmaken van het vaccin is dat zeker niet. Als om 08.30 uur de koelbox met het vaccin aan is gekomen, pakken ze eerst het protocol er nog even bij. Het vaccin moet samen met een oplosmiddel in de spuit; het bereiden is nogal een precisiewerkje. Dat is best even heel spannend. 'Ineens denk je, o ja: nou komt het er echt op aan!'

Kwartier lang in de gaten houden

In duo's gaan de verpleegkundigen vervolgens naar de woongroepen. De bewoners krijgen de prik in de huiskamer toegediend, omdat ze na de vaccinatie nog een kwartier lang in de gaten gehouden moeten worden. Verpleegkundige Van den Hende: 'Dat doen we omdat mensen er een allergische reactie op kunnen krijgen. En omdat het toch een nieuw vaccin is, weet je niet helemaal wat er gaat gebeuren.'

Bang voor corona? Nee, ik ben 'm ook nooit tegengekomen, haha! Jan Gorter (88) - Krijgt een coronavaccin toegediend

Mini Hofman is net even weer op bed gaan liggen als ze aan de beurt is , maar ze komt zonder morren mee. Ze heeft in het voorjaar zelf kennisgemaakt met corona. Ze had flinke koorts, maar de toen 98-jarige bewoonster kwam er ongeschonden doorheen. Ze heeft dementie en weet dus niet dat het vaccin haar voortaan tegen die ziekte moet beschermen. Ze weet wel dat ze koffie wil na de prik. 'Sterke koffie graag!'

Bewoners zijn wel gewend aan prikken (Foto: Eva Hulscher/RTV Noord)

Corona nog nooit tegengekomen

'Was u er klaar voor? Dan mag u de arm ontspannen, want dan is de spier slap.' Van den Hende prikt de 88-jarige Jan Gorter, die in een appartement in Betingestaete woont. 'Je voelt even een kleinigheid, maar dan ist ook beurt' stelt Gorter vast. Hij weet prima waarom hij de vaccinatie krijgt. 'Voor die ziekte die rondgaat. Die Engelse ziekte is in aantocht.' Bang is hij niet voor corona. 'Nee, ik ben 'm ook nooit tegengekomen, haha! En als je het hebben moet, dan krijg je het toch.'

Van alle 447 verpleeghuisbewoners van Zonnehuisgroep Noord, waar ook Betingestaete onder valt, willen 405 bewoners het vaccin graag krijgen. Het is de meest kwetsbare en oude groep. De 105-jarige Hindertje Vriemoedt zit aan tafel in de huiskamer, samen met andere bewoners. Ze kijkt even verschrikt op als de naald erin gaat. 'Dat vuilden joe wel even hè? Dat zag ik!', zegt de verpleegkundige. Na een aai over de bol is het wel weer goed.

De 88-jarige Jan Gorter krijgt het vaccin (Foto: Eva Hulscher/RTV Noord)

Haast maken

Het vaccin is na bereiding zes uur goed. De timer in Betingesteate staat op drie uur 's middags; dan moeten alle vaccins zijn toegediend. Over een paar weken volgt dan de tweede ronde. Gorter: 'Komt er nog één? Oh.' Hij vindt het allemaal best. 'Ik heb al zoveel prikken gehad in mijn leven, daar ben ik niet zo benauwd voor. Ik weet natuurlijk niet hoe gevaarlijk deze is, want ik ben geen dokter.'

